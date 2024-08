Le père de Lamine Yamal poignardé dans le parking

Au Championnat d'Europe de football de l'UEFA, Lamine Yamal, un attaquant espagnol de 17 ans, a fait sensation. Récemment, son père a été victime d'une agression à l'arme blanche près de Barcelone.

Le père de la jeune star du football espagnol Lamine Yamal a reportedly été victime d'une agression à l'arme blanche. Les médias espagnols rapportent que Mounir Nasraoui a été poignardé sur un parking dans la ville de Mataró, à 30 kilomètres au nord de Barcelone, hier soir.

Le journal espagnol "La Vanguardia" a rapporté, citant des sources anonymes, que Mounir Nasraoui a été immédiatement transféré à l'hôpital Can Ruti de Badalona. Il a subi plusieurs coups de couteau et est dans un état grave mais stable. Il n'y a pas de danger immédiat pour sa vie. Selon "La Vanguardia", les enquêteurs ont pu interroger plusieurs témoins le même soir et des arrestations ont été effectuées. Cependant, les motifs de l'attaque restent inconnus. La police locale n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

L'Espagne a remporté le titre lors des Euros en Allemagne. En finale contre l'Angleterre, Yamal a marqué le but d'ouverture. L'attaquant de Barcelone a également été nommé meilleur jeune joueur du tournoi - un jour après son 17ème anniversaire. Yamal était censé commencer la nouvelle saison avec le FC Barcelone et l'ancien entraîneur de l'équipe nationale allemande Hansi Flick ce samedi contre le FC Valence. Il reste à voir si le jeune de 17 ans sera Actually in the squad.

Malgré sa prometteuse carrière de football avec le FC Barcelone et ses récents exploits, le père de Lamine Yamal, Mounir Nasraoui, a connu un tragique incident près de Barcelone. Les rapports indiquent que Nasraoui a été poignardé à Mataró, entraînant plusieurs hospitalisations et enquêtes.

Lire aussi: