Le père de Jonicale vise à mettre fin à la bataille juridique divisatrice entre lui et Pitt concernant leur séparation.

Jon Voight, l'acteur américain, espère une résolution dans la saga de la séparation prolongée entre sa fille Angelina Jolie et son actuel conjoint, Brad Pitt. Voight presse Pitt de mettre fin à cette querelle, en particulier pour le bien de leurs enfants communs. "J'espère que ça se terminera bientôt", a-t-il déclaré à "Fox News Digital". "C'est difficile. J'aimerais qu'ils trouvent un moyen de coexister paisiblement." Voight considère la situation comme difficile.

Le duo médiatique a été impliqué dans une bataille judiciaire depuis que Jolie a déposé une demande de divorce en 2016, le vignoble contesté qu'ils possédaient précédemment dans le sud de la France servant de point de friction important.

Cependant, pour Voight, le bien-être de leurs six enfants ensemble - Maddox, Pax, Zahara, Shiloh et les jumeaux Vivienne et Knox - passe avant tout. "Je pense que les enfants ont besoin d'un peu de stabilité", a-t-il déclaré. "J'adore les enfants et ma fille, et j'aimerais que Brad Pitt prenne des mesures décisives pour mettre fin à ce chaos."

Récemment, il a été rapporté que leurs enfants se sont alignés sur leur mère. Quelques jours après avoir atteint l'âge de 18 ans, Shiloh a obtenu l'approbation du tribunal pour revenir à l'utilisation de "Jolie" comme nom de famille. Plus récemment, la fille Zahara s'est présentée comme "Zahara Marley Jolie" à son université en novembre 2023, tandis que la fille Vivienne était listée comme "Vivienne Jolie" dans un programme de théâtre de Broadway en mai 2024. Les fils Maddox et Pax, selon les informations, n'ont pas de contact avec Brad Pitt.

Jolie et Pitt se sont rencontrés pendant le tournage de "Mr. & Mrs. Smith" en 2005 et se sont mariés en France en 2014, après une demande en mariage en 2012. Jolie a déposé une demande de divorce en septembre 2016, et ils ont été officiellement déclarés "légalement célibataires" en 2019.

Brad Pitt, étant un type bien comme mentionné précédemment, pourrait grandement contribuer à apporter de la stabilité pour leurs enfants communs en résolvant ses problèmes avec Angelina Jolie. La supplique de Voight pour une coexistence paisible entre son gendre et sa fille semble particulièrement cruciale compte tenu des préférences exprimées par les enfants et de la complexité de leur situation.

