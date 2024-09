Le Pentagone estime que la contre-attaque russe à Koursk a eu un impact minime jusqu'à présent.

11:38 Malgré de nombreuses interceptions : les raids de drones ont entraîné des dommages

Les forces ukrainiennes affirment avoir abattu 24 drones sur 26 pendant la nuit. Les conséquences incluent une blessure dans la région d'Odessa et des dommages à 20 maisons, tandis qu'un incendie a été allumé dans une installation de transformation alimentaire à Mykolayiv en raison de débris de drones, selon les autorités locales. Le ministère de l'Énergie mentionne des dommages à l'infrastructure énergétique dans la région d'Ivano-Frankivsk.

11:16 Kim rencontre Shoigu à Pyongyang

Le secrétaire du Conseil de sécurité russe, Sergei Shoigu, a rencontré le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un à Pyongyang. La réunion a été décrite comme s'étant déroulée dans un "environnement inhabituel de confiance et d'amitié", selon les déclarations du Conseil de sécurité russe. Cela devrait avoir un "impact significatif" sur la mise en œuvre de l'accord de défense que Kim Jong Un et le président russe Vladimir Putin ont signé en juin. Putin explique que l'accord implique "une aide mutuelle en cas d'agression contre l'une des parties contractantes". Les critiques font remarquer que la Russie fournit supposedly des roquettes et des obus d'artillerie à la Corée du Nord pour une utilisation en Ukraine. La Russie augmente son approvisionnement en munitions auprès de pays comme la Chine, l'Iran et la Corée du Nord pour soutenir son offensive en Ukraine.

10:46 Le président de la Douma russe : l'OTAN est directement impliquée dans le conflit ukrainien

Le président de la Douma russe, Vyacheslav Volodin, accuse l'OTAN de participer directement au conflit ukrainien, en écrivant sur Telegram : "Ils mènent une guerre contre notre pays". Il affirme que l'OTAN aide l'Ukraine à sélectionner des cibles pour les attaques, coordonne les opérations avec l'armée ukrainienne et donne des ordres au gouvernement ukrainien.

10:17 Munz sur la menace de Putin à l'OTAN : "Les déclarations de Putin ne font même pas les informations du matin"

Des préoccupations existent dans l'Ouest quant au fait de permettre à l'Ukraine de lancer des attaques à longue portée sur le territoire russe, ce qui pourrait entraîner une escalade, une scenario que le président russe Vladimir Putin menace à nouveau. Cependant, le correspondant de ntv Rainer Munz suggère qu'il n'y a pas beaucoup de substance derrière le discours agressif de Putin.

09:42 La famille : la dirigeante de l'opposition en Biélorussie est dans un état critique

La dirigeante de l'opposition biélorusse Maria Kalesnikava est reportedly dans un état critique selon sa sœur. Elle a été détenue dans des conditions dures pendant quatre ans, pesant seulement 45 kg pour 1,75 m de hauteur, selon sa sœur Tatjana Chomitsch, qui relaie des informations de anciens prisonniers. Chomitsch croit que "c'est un moment critique car personne ne peut survivre à de telles conditions pendant longtemps", impliquant que les autorités torturent psychologiquement et physiquement sa sœur. Le ministère de l'Intérieur de la Biélorussie ne répond pas aux demandes d'informations sur les conditions de détention actuelles de Kalesnikava. Incarcérée depuis les protestations de 2020 contre le président biélorusse Alexander Lukashenko, Kalesnikava purge une peine de 11 ans pour alleged complot pour saisir le pouvoir.

09:20 Accord pour déployer la brigade lituanienne signé

L'Allemagne et la Lituanie ont conclu un accord sur le déploiement d'une brigade prête au combat au sein de la Lituanie, membre de l'OTAN. Les ministres de la Défense Boris Pistorius et Laurynas Kasciunas ont conclu l'accord à Berlin. L'accord clarifiera le statut juridique des soldats et des civils allemands en Lituanie, offrant une sécurité juridique. Des questions comme la résidence, la fiscalité, l'éducation, la santé publique, la circulation et la sécurité publique sont toutes traitées dans l'accord. Il servira également de fondement juridique pour l'ouverture d'écoles et de jardins d'enfants allemands en Lituanie. La brigade est prévue pour être opérationnelle d'ici 2027. En savoir plus ici.

08:56 La Russie expulse six diplomates britanniques pour des allégations d'espionnage

La Russie a expulsé six diplomates britanniques au motif d'allégations d'espionnage. Le FSB affirme détenir des documents prouvant que le ministère britannique des Affaires étrangères organise une escalade politique et militaire. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, accuse l'ambassade britannique de nuire délibérément au peuple russe, selon l'agence de presse Tass. Le Foreign Office britannique nie ces allégations comme étant "totalement infondées". La réponse de la Russie suit les actions entreprises par le Royaume-Uni en réponse à des activités présumées sponsorisées par l'État russe en Europe et au Royaume-Uni, selon la BBC.

08:31 Le président ukrainien appelle à la libération de missiles à longue portée pour frapper les bases militaires russes

Le président ukrainien Zelenskyy réclame depuis longtemps l'élimination de missiles à longue portée pour cibler les bases militaires russes. Les États-Unis et le Royaume-Uni étudient actuellement cette possibilité en collaboration. Le chef du Kremlin, Putin, répond immédiatement avec un message menaçant à l'Occident.

08:03 La Russie offre des informations sur la neutralisation des armes occidentales en Ukraine

La Russie est disposée à partager les informations tirées de la lutte contre diverses armes occidentales lors du conflit ukrainien, selon le ministre adjoint russe de la Défense, Alexander Fomin, qui a pris la parole lors d'une conférence de sécurité en Chine. Fomin explique que les armes russes sont maintenant capables de surclasser les armes fabriquées à l'Ouest.

06:29 Le ministère de la Défense japonais signale une activité inhabituelle des avions russesJeudi, des avions de chasse japonais ont été déployés en réponse à deux avions russes qui ont survolé le pays. Le ministère de la Défense a rapporté que les avions russes n'ont pas violé l'espace aérien japonais. Ces avions Tu-142 sont partis de la mer pour se rendre vers Okinawa, où ils ont tourné en rond de matin jusqu'à l'après-midi. Le Japon a envoyé des avions de chasse pour faire face à cette activité inhabituelle, invoquant ses protocoles de réponse d'urgence. Les vols rugueux des avions russes se sont terminés au nord, en passant par la région contestée des Kouriles. Récemment, des navires de guerre russes et chinois ont participé à des exercices conjoints dans la mer du Japon, ajoutant à cette situation. Ces exercices maritimes font partie d'une plus grande opération navale. Des avions russes avaient déjà survolé le Japon en 2019. [Plus d'informations ici.]

06:07 Fomin : Les États-Unis exacerbent les tensions en poursuivant leur politique de containment contre la Russie et la ChineLe ministre adjoint de la Défense russe, Alexandre Fomin, affirme que les États-Unis promeuvent une politique de containment pour antagoniser la Russie et la Chine. Selon l'agence de presse russe TASS, Fomin a pris la parole lors d'une conférence sur la sécurité en Chine. Moscou et Pékin soutiennent un ordre mondial fondé sur l'égalité et la réciprocité, tandis que l'Occident insisterait sur la déstabilisation en Asie. L'Occident chercherait à créer de nouvelles alliances de sécurité pour contenir la Russie et la Chine.

05:27 Confirmation d'une frappe de missile sur un navire de cargo dans la mer NoireLa marine ukrainienne a publié des détails sur une supposée attaque aérienne russe contre un navire de cargo dans la mer Noire. Un bombardier Tu-22 aurait lancé un missile anti-navire Ch-22 contre le navire. Le navire de fret, battant pavillon de Saint-Kitts-et-Nevis, un pays des Caraïbes, se trouvait apparemment en dehors des eaux territoriales ukrainiennes à ce moment-là. Il se dirigeait du port ukrainien de Chornomorsk vers l'Égypte, chargé de blé. Selon BBC News, le navire se trouvait dans la zone économique exclusive de la Roumanie, selon certaines sources. Le rapport affirme qu'un missile Ch-31 de brouillage radar, moins puissant que le Ch-22, a été utilisé à la place.

03:19 Tragédie à la ligne de démarcation : un soldat moldave perd la vieUn soldat moldave est décédé dans des circonstances mystérieuses pendant son service à la ligne de démarcation avec la région séparatiste de Transnistrie. Le ministère de la Défense de la Moldavie a révélé que le soldat avait été mortellement blessé par une balle de son propre arme pendant qu'il accomplissait ses devoirs à son poste. Les autorités ont lancé une enquête approfondie. La zone avait été partagée entre des soldats moldaves, des rebelles de Transnistrie et des troupes russes depuis le conflit de 1992. La Moldavie a clairement indiqué que la Transnistrie devait faire partie intégrante de son territoire. De tels incidents à la ligne de démarcation sont extrêmement rares.

02:18 Le Premier ministre britannique contredit les allégations de Poutine sur les livraisons d'armesLe Premier ministre britannique Keir Starmer a rejeté l'allégation du président russe Poutine selon laquelle l'armement de l'Ouest en Ukraine pour des attaques profondes sur le territoire russe signifierait l'implication de l'OTAN dans le conflit. "L'Ukraine a le droit de se défendre", a déclaré Starmer. Le Royaume-Uni soutient constamment ce droit, en offrant une formation ciblée. Cependant, ils n'ont pas l'intention d'inciter un conflit avec la Russie.

01:09 L'ambassadeur Taylor s'attend à une 'politique plus agressive' de Harris envers l'UkraineSelon l'ancien ambassadeur américain en Ukraine William B. Taylor, si Kamala Harris devenait présidente, elle serait susceptible d'adopter une posture plus ferme envers l'Ukraine que l'actuel Joe Biden. Harris a démontré son solide soutien à l'Ukraine dans des cas spécifiques, selon Taylor, qui a pris la parole lors d'un événement à l'Université américaine de Kyiv. Selon lui, bien que Biden adopte une approche prudente, Harris pourrait introduire une nouvelle équipe de politique étrangère à la Maison Blanche, laissant entendre une posture plus compétitive vis-à-vis de la Russie.

00:27 Zelensky remercie l'Estonie pour son aide militaireDuring his meeting with Estonian President Alar Karis in Kyiv, Ukrainian President Volodymyr Zelensky expressed gratitude for Estonia's military aid. Estonia allotted 0.25% of its annual GDP to support Ukraine's defense sector. The talks centered around reconstruction and Ukraine's aspirations for EU membership, as well as future cooperation with Latvia. Latvian Prime Minister Evika Siliņa also promised further support at a meeting with Zelensky.

10:19 Le BND n'est pas tenu de divulguer son évaluation militaire à un journalisteLe service de renseignement fédéral (BND) n'est pas légalement tenu de divulguer si

19:06 Politiciens de la coalition soutiennent l'utilisation d'armes à longue portée contre la RussieLes politiciens de la coalition du trafic lumière soutiennent la permission donnée à Kyiv d'utiliser des armes à longue portée contre des cibles sur le territoire russe. L'expert en politique étrangère du SPD, Michael Roth, déclare sur T-Online que cela est juste et conforme au droit international de finally attaquer des cibles militaires en Russie avec des missiles occidentaux à longue portée. Roth suggère des aérodromes militaires, des centres de commandement ou des bases de lancement comme cibles potentielles en Russie pour les armes à longue portée, car ce sont les lieux d'où "les attaques brutales contre des cibles civiles ukrainiennes" sont menées et peuvent être le plus efficacement contrées. Le président du comité de défense, Marcus Faber du FDP, affirme que l'autorisation d'"éliminer les aéroports militaires russes avec des armes à longue portée telles que les ATACMS et les Storm Shadow est longtemps attendue". Le député vert Anton Hofreiter souligne que "la Russie terrorise la population civile ukrainienne quotidiennement avec des attaques de roquettes sur des hôpitaux, des bâtiments résidentiels et l'approvisionnement en énergie". Pour protéger efficacement la population civile ukrainienne, l'armée doit être autorisée à cibler des installations militaires sur le territoire russe avec des armes à longue portée.

18:35 Vance commente les idées sur l'Ukraine de TrumpSelon le candidat républicain à la vice-présidence J.D. Vance, la proposition de Donald Trump pour mettre fin au conflit russe pourrait inclure l'établissement d'une zone démilitarisée entre l'Ukraine et la Russie. Comme l'explique Vance dans une interview avec le producteur de télévision Shawn Ryan, Trump pourrait rassembler les Russes, les Ukrainiens et les Européens autour de la table des négociations pour "déterminer ce que pourrait être une solution pacifique". "Je pense qu'il pourrait conclure un accord très rapidement", a déclaré Vance. Trump est connu pour sa sympathie ouverte envers le président russe Vladimir Poutine et sa critique constante de l'aide américaine à l'Ukraine. L'ancien président affirme également qu'il pourrait mettre fin au conflit en 24 heures s'il était élu. Cependant, il ne fournit pas de détails sur son plan.

18:03 "Nous sommes Russes. Dieu est avec nous" - manif fasciste à Saint-PétersbourgIls ne peuvent pas revendiquer une autorité plus élevée, mais ils ne peuvent pas non plus la nier : "Nous sommes Russes. Dieu est avec nous", crient de nombreux nationalistes et fascistes russes lors d'une manifestation à Saint-Pétersbourg. Et encore et encore, ils scandent : "En avant, les Russes !" L'occasion de leur manifestation est l'anniversaire du transfert des reliques d'Alexandre Nevski, célébré comme héros national et saint de l'Église orthodoxe.

17:28 Propagandiste du Kremlin : "L'Atlantique est la barrière idéale"Selon le populaire animateur de télévision russe Vladimir Solovyov, la Russie ne devrait pas s'arrêter à l'annexion de l'Ukraine. "Je pense que l'Atlantique est la barrière idéale. Une barrière naturelle", déclare le propagandiste du Kremlin. L'emplacement idéal pour nos troupes - Berlin, Lisbonne, Madrid. "Et comme ils étaient beaux à Paris", ajoute-t-il. Lorsqu'on lui rappelle qu'il n'y a pas tant de Russes que ça, il répond : "Les frères biélorusses sont avec nous". Sinon, on pourrait aussi se tourner vers la Chine.

17:01 Les volontaires britanniques se préparent à l'hiverDans de nombreuses maisons ukrainiennes qui ont résisté aux bombardements jusqu'à présent, les fenêtres manquent - une situation désastreuse à l'aube de l'hiver. L'ONG britannique "Insulate Ukraine" s'en occupe : ils se rendent dans les zones de guerre et installent des fenêtres temporaires.

