Le peloton connaît une tournure positive

La société de fitness à domicile a généré 644 millions de dollars de revenus, soit une augmentation de 0,2 % par rapport à l'année précédente, ce qui a provoqué une forte hausse des cours de l'action, dépassant 35 %. Bien que cela puisse ne sembler qu'une légère augmentation des ventes, les experts ont suggéré que cela pourrait être un signe que les efforts de relance portent leurs fruits. La société a connu une augmentation des ventes lors des premières phases de la pandémie, mais a vu une baisse lorsque les individus ont repris le chemin de leur travail et ont abandonné leur équipement d'entraînement à domicile.

Peloton a annoncé des mesures d'économies en mai, notamment la suppression de 15 % de ses effectifs et le départ du PDG Barry McCarthy. During their earnings call, Chief Financial Officer Liz Coddington a mentionné des plans pour réduire le financement de la promotion et du marketing, indiquant un recentrage sur la rentabilité plutôt que sur la croissance.

Les analystes estiment que cette stratégie est la plus appropriée pour la situation actuelle de Peloton.

"Peloton peut s'enorgueillir de près de 3 millions d'abonnés qui payent 44 dollars par mois pour utiliser l'équipement de fitness dans leur propre domicile, ce qui lui permet de réaliser des profits substantiels, ce qui est vraiment impressionnant", a déclaré Simeon Siegel, directeur général et analyste en détail senior chez BMO Capital Markets. "Il serait judicieux pour l'entreprise de se concentrer sur l'augmentation des profits plutôt que sur l'expansion de sa base de clients et la création d'un bruit excessif."

Les neuf derniers trimestres ont été difficiles pour Peloton, qui était previously l'une des histoires de succès les plus marquantes de la pandémie, lorsque les gymnases ont été fermés et que les gens ont été encouragés à rester chez eux. L'action a augmenté de près de 400 % au cours des 12 mois précédant son pic de 167,42 dollars en janvier 2021, mais a depuis connu une forte baisse.

Des rappels très médiatisés et des entreprises infructueuses, notamment la vente de vélos aux couleurs des universités et la révision de leur application de fitness avec une version gratuite, ont nui à la réputation de Peloton et découragé les investisseurs. Cette année, les cours de l'action ont atteint un plus bas historique de seulement 3 dollars.

Malgré la baisse du nombre d'abonnés payants pour la première fois (passant de plus de 3 millions à environ 2,98 million), Siegel reste optimiste quant à l'avenir de Peloton.

"La force de Peloton réside dans une stratégie défensive inébranlable. Ils doivent prioriser la rétention des utilisateurs existants, qui contribuent considérablement aux profits de l'entreprise, mais cela peut nécessiter de sacrifier leur concentration sur l'expansion de leur base de clients", a expliqué Siegel.

