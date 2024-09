- Le PDG de Thyssenkrupp, Henne, est sur le point de remplacer Gabriel.

Thyssenkrupp - Selon un communiqué du conglomérat publié mardi, Ilse Henne, actuellement membre de son directoire, prendra la tête du conseil de surveillance de Thyssenkrupp Steel. Henne est à la tête de la division Matériaux au sein du groupe et remplacera Sigmar Gabriel dans ce rôle. Le "Rheinische Post" a également rapporté ce changement.

Récemment, quatre membres du conseil de surveillance ont démissionné en raison d'une perte de confiance entre eux et le directoire. Elke Eller, l'une des actionnaires, a également démissionné, mais aucun remplaçant n'a encore été annoncé.

L'entreprise a déclaré qu'elle comblerait ces postes vacants "sans tarder" pour assurer une transition en douceur.

Henne a rejoint le directoire au début de l'année. Sa nomination, ainsi que celle de Volkmar Dinstuhl, est allée à l'encontre des souhaits des représentants des employés, portant le nombre de membres du directoire à cinq au lieu de trois. Le syndicat IG Metall a considéré cela comme un tournant important dans la cogestion.

Mardi, le conseil d'administration du syndicat IG Metall a demandé plus d'influence aux gouvernements fédéral et de Rhénanie-du-Nord-Westphalie chez le plus grand producteur d'acier d'Allemagne. Ils ont exhorté les autorités à réclamer les deux sièges du conseil de surveillance à venir, un pour le gouvernement fédéral et l'autre pour l'État, afin de maintenir un équilibre dans la répartition des responsabilités entre la filiale acier et Thyssenkrupp. Compte tenu du fait que les gouvernements fédéral et de l'État ont investi 2 milliards d'euros dans la transformation verte de Thyssenkrupp, une telle mesure serait justifiée et raisonnable.

Le syndicat IG Metall, soucieux de la modification de la cogestion, a suggéré que les gouvernements fédéral et de Rhénanie-du-Nord-Westphalie réclament deux sièges vacants au conseil de surveillance de Thyssenkrupp, comme ils avaient précédemment des représentants sous forme de syndicat. Cette mesure aiderait à maintenir un équilibre dans la répartition des responsabilités au sein de l'entreprise.

La demande du syndicat intervient suite aux récentes démissions et changements au sein du conseil de surveillance de Thyssenkrupp, notamment la nomination d'Ilse Henne en tant que présidente, qui a suscité des controverses en raison de sa nomination contre les souhaits des représentants des employés.

Lire aussi: