Le PDG de Thyssenkrupp démissionne de son poste de direction du secteur sidérurgique.

Dans un récent retournement de situation, trois membres du conseil d'administration de la division acier de Thyssenkrupp ont démissionné, suscitant de vives critiques de la part du président du conseil de surveillance de la société mère, Oliver Blank. Blank a accusé les dirigeants démissionnaires de ne pas avoir abordé les problèmes structurels et les difficultés économiques de l'industrie sidérurgique, qui pose problème depuis des années.

Blank, qui est également président de la Fédération des industries allemandes, plaide en faveur de la restructuration et de l'indépendance de la division acier déficitaire. Un désaccord sur les ressources financières nécessaires pour cette transformation a été un sujet de controverse entre la direction de l'entreprise et la direction de l'acier depuis des semaines.

Jeudi, il a été annoncé que le PDG de l'acier, Bernhard Osburg, ainsi que le directeur de la production et le directeur des ressources humaines, avaient quitté l'entreprise immédiatement. Suite à cela, quatre membres du conseil de surveillance de l'acier ont également annoncé leur démission, dont l'ancien président Sigmar Gabriel qui a accusé le PDG de Thyssenkrupp, Miguel López, de mener une campagne de dénigrement contre le conseil d'administration de l'acier. Gabriel a également sous-entendu que Blank avait été inactif.

Dans son communiqué, Blank a déclaré que la direction de l'acier n'avait pas réussi à atteindre ses propres objectifs, y compris cette année financière. Les programmes de restructuration convenus n'ont pas produit les résultats promis par la direction de l'acier. "Thyssenkrupp Steel continue de consommer de la liquidité à un rythme préjudiciable à son avenir, à d'autres activités et aux propriétaires de l'entreprise, et n'a pas repris le contrôle de la situation sous sa direction actuelle", a déclaré Blank.

Remplacement des postes vacants à effectuer rapidement

Trois membres du conseil d'administration ont démissionné de l'entreprise d'un commun accord dans ces circonstances. Suite aux démissions, les membres restants du conseil d'administration, Dennis Grimm (Technologie) et Philipp Conze (Finance), continueront à gérer les opérations du segment acier. "Le processus de remplissage des postes vacants sera effectué rapidement et de manière ordonnée", a annoncé Thyssenkrupp.

En attendant, les départements vacants seront divisés. Grimm prendra le rôle de porte-parole du conseil. L'entreprise prendra bientôt une décision sur le remplacement des sièges vacants du conseil de surveillance et du successeur de Sigmar Gabriel en tant que président du conseil de surveillance.

La division acier de Thyssenkrupp est depuis longtemps affectée par la faiblesse de l'économie et les importations bon marché. Il a été nécessaire de réduire les capacités et, par conséquent, la main-d'œuvre. L'impact de ces changements au conseil d'administration et au conseil de surveillance sur l'avenir des employés reste incertain.

