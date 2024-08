Le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a affirmé que l'administration Biden avait exercé des pressions sur Meta pour qu'il limite le contenu lié au Covid en 2021.

En 2021, des officiels de haut rang de l'administration Biden, y compris la Maison Blanche, ont répété pendant plusieurs mois leur demande à notre équipe de censurer certains contenus liés au COVID-19, tels que des blagues et des parodies, et ont exprimé leur mécontentement lorsque nous avons refusé de nous conformer. Selon le témoignage de Zuckerberg devant le comité judiciaire, il a considéré cette pression comme injustifiée et regrette que son entreprise, propriétaire de Facebook et Instagram, n'ait pas exprimé ses objections plus fermement. Zuckerberg a mentionné que, avec le recul et de nouvelles informations, certaines décisions prises en 2021 ne seraient pas prises aujourd'hui.

Zuckerberg a insisté auprès de son équipe à l'époque pour ne pas compromettre leurs normes de contenu sous la pression de n'importe quelle administration et est prêt à affronter de tels problèmes à l'avenir.

Le président Biden a déclaré en juillet 2021 que les plateformes de médias sociaux causaient des préjudices aux gens en diffusant des informations erronées sur la pandémie.

Bien que Biden ait ultérieurement retiré ses propos, le médecin-chef des États-Unis, Vivek Murthy, a déclaré à l'époque que la désinformation diffusée sur les médias sociaux représentait un danger significatif pour la santé publique.

En réponse à la lettre de Zuckerberg, un porte-parole de la Maison Blanche a maintenu qu'ils encourageaient des actions responsables pour protéger la santé et la sécurité publiques pendant cette période. Le porte-parole a également affirmé qu'ils s'attendent à ce que des entités privées telles que les entreprises technologiques considèrent les conséquences de leurs actions sur le public américain avant de prendre des décisions sur les informations qu'elles présentent.

Zuckerberg a révélé dans sa lettre que le FBI avait averti son entreprise de la désinformation potentielle en provenance de la Russie concernant les actions de Hunter Biden chez Burisma et leur influence sur l'élection de 2020.

Plus tard dans l'année, Zuckerberg a déclaré que son équipe avait brièvement censuré des articles du New York Post qui alléguaient la corruption de la famille Biden en attendant la vérification de ses fact-checkers. Zuckerberg a admis que, avec le recul, ces articles n'étaient pas de la désinformation russe et qu'ils n'auraient pas dû entraver leur diffusion.

Depuis, Meta a révisé ses politiques et procédures pour éviter de telles situations à l'avenir et ne restreindra plus le contenu aux États-Unis en attendant les fact-checkers.

Dans sa lettre au Comité judiciaire, Zuckerberg a promis de ne pas répéter les actions entreprises en 2020 lorsqu'il a facilité "l'infrastructure électorale".

Zuckerberg a expliqué que l'objectif était de fournir des ressources nécessaires aux agences électorales locales dans tout le pays pour assurer un vote sûr pendant la pandémie. Cependant, Zuckerberg a reconnu que certaines personnes ont ressenti que ces initiatives favorisaient un parti plutôt qu'un autre. Par conséquent, il ne fera pas de contribution similaire cette fois-ci.

Les membres du Comité judiciaire de la Chambre affiliés au GOP ont partagé la lettre de Zuckerberg sur une plateforme X et ont argumenté que l'administration Biden-Harris avait exercé une pression sur Facebook pour censurer les citoyens américains, et que Facebook avait obéi à ces demandes et avait censuré l'histoire du portable de Hunter Biden.

Zuckerberg est depuis longtemps sous surveillance des dirigeants républicains du Congrès, qui ont accusé Facebook et autres grandes plateformes technologiques de pencher vers les conservateurs. Despite Zuckerberg's assertion that Meta adheres to its guidelines impartially, this notion has gained traction within conservative circles. Republican politicians have particularly focused on Facebook's decision to limit the spread of a New York Post story about Hunter Biden.

During recent Congressional testimonies, Zuckerberg tried to bridge the gap between his social media behemoth and policymakers, but to no avail.

During the 2020 Senate hearing, Zuckerberg acknowledged that many of Facebook's employees have a leaning towards the left. Zuckerberg insisted, however, that the company takes measures to prevent political bias from permeating decision-making processes.

Moreover, he claimed that Facebook's content moderators, the majority of whom are contractors, hail from diverse locations worldwide and represent a more comprehensive reflection of the community they serve than the full-time employee base in Facebook's Bay Area headquarters.

In June of this year, in a victory for the White House, the Supreme Court ruled 6-3 that the plaintiffs in a case alleging federal government censorship of conservative voices on social media lacked the necessary legal standing.

Writing for the majority, Justice Amy Coney Barrett stated that the plaintiffs need to demonstrate a significant risk of imminent injury that can be attributed to the federal government in order to establish standing. Barrett further contended that no plaintiff had met this criteria, thus they lacked the legal right to seek a preliminary injunction.

According to the News Literacy Project, a nonpartisan education group, over 500 instances of misinformation have been identified in the 2024 election cycle, including false endorsements from celebrities.

Despite the pressure from top officials in the Biden Administration to suppress certain COVID-19 content, Zuckerberg urged his team to maintain their content standards in business decisions. The White House spokesperson later acknowledged that they anticipated private entities like tech companies to consider the consequences of their actions on the American public.

