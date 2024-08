- Le PdF demande des mesures pour alléger la charge de l'agriculture

Le groupe FDP au Schleswig-Holstein a appelé à un paquet de mesures d'allègement pour l'agriculture. "Nous exhortons le Ministre-Président à finally tenir ses promesses et à soulager les petites et moyennes exploitations agricoles par des mesures étatiques", a déclaré le chef de groupe FDP Christopher Vogt à Kiel.

Le Ministre-Président Daniel Günther (CDU) avait annoncé un paquet au printemps en réponse aux protestations des agriculteurs, mais rien n'a été vu pour l'instant, selon Vogt. Malgré ses promesses grandioses, le FDP fait maintenant des propositions. Le groupe plaide pour la réduction de la bureaucratie inutile et un allègement significatif dans le domaine des haies de champs.

Une haie, ou "knick" en allemand, est une rangée d'arbustes avec des arbres qui sépare les champs et les cultures et sert de brise-vent. Elle est taillée tous les quelques années, ce qui signifie qu'elle est coupée lourdement.

Critique de la répartition des portefeuilles

Vogt s'est inquiété que Günther puisse à nouveau céder à son partenaire de coalition vert. Même les mesures d'allègement pour la chasse aux sangliers ont dû être mises en œuvre par le ministre de l'agriculture CDU, Werner Schwarz, par un arrêté parce que les Verts ont refusé de donner leur approbation.

De plus, Vogt a critiqué la répartition des portefeuilles noir-vert, avec un ministère de l'agriculture dirigé par la CDU et un ministère de l'environnement dirigé par les Verts. Du point de vue du chef de groupe FDP, cela conduit constamment le ministre vert de l'environnement à freiner et bloquer son collègue du

