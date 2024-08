Le paysage économique nord-américain est confronté à un revers potentiel alors que les chemins de fer de marchandises canadiens arrêtent leurs opérations.

La fermeture simultanée des chemins de fer nationaux canadiens et du Canadien Pacifique Kansas City Southern, qui gèrent presque un tiers du fret franchissant la frontière entre les États-Unis et le Canada, pourrait entraîner des perturbations dans divers secteurs américains. Les industries telles que l'agriculture, l'automobile, la construction et l'énergie pourraient rencontrer des problèmes, qui pourraient durer aussi longtemps que la fermeture persistera.

Cette situation mettrait en évidence les liens économiques complexes entre les deux nations, de nombreuses industries dépendant du transport de marchandises transfrontalières pour leurs opérations fluides. Par exemple, certaines usines automobiles américaines pourraient momentanément cesser leurs activités si elles ne parviennent pas à se procurer des moteurs, des transmissions ou des pièces embouties dans des usines canadiennes. Les agriculteurs américains pourraient faire face à des pénuries de engrais, et les installations de traitement de l'eau aux États-Unis proches de la frontière canadienne pourraient potentiellement épuisé leurs stocks de chlore utilisés pour la purification de l'eau.

Il s'agit d'une situation sans précédent où les deux principales compagnies de chemins de fer canadiennes ont simultanément arrêté leurs opérations en raison de conflits syndicaux. La dernière perturbation liée au travail dans l'industrie remonte à une grève de 60 heures chez le Canadien Pacifique en 2022, et une grève de neuf jours chez le Canadien National en 2019 l'avait précédée.

Cette situation est toujours en cours. Elle sera mise à jour au fur et à mesure.

