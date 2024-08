À la suite de plusieurs blessures par perforation - Le paysage aride préconise des expulsions supplémentaires vers l'Afghanistan.

"Le principal politique du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Hendrik Wüst (CDU), plaide en faveur de mesures plus strictes suite à l'attaque suspectée d'inspiration islamiste à Solingen. Wüst a salué le premier vol de déportation d'Allemagne vers l'Afghanistan depuis la prise de pouvoir des talibans il y a trois ans, lors d'une séance spéciale du parlement régional de NRW vendredi dernier. Cependant, il a suggéré d'aborder ouvertement la question de déportations supplémentaires, même vers des pays comme la Syrie et l'Afghanistan.

"Cet acte de violence marque un tournant", a déclaré Wüst. L'attaque, qui a eu lieu la semaine dernière, a directement touché l'Allemagne. Un homme, identifié plus tard comme étant Issa Al H., un Syrien de 26 ans actuellement en détention, a été responsable de la mort de trois personnes et de la blessure de huit autres avec un couteau lors d'un festival de la ville à Solingen vendredi dernier. Le parquet fédéral enquête contre lui pour meurtre et appartenance à l'organisation terroriste État islamique (EI).

Wüst a appelé à une "réponse équilibrée" au débat sur l'asile et la migration qui a suivi. "Il ne devrait pas s'agir de faire les demandes les plus extrêmes", a-t-il déclaré. "Utiliser le langage approprié pour discuter des conséquences permettra de gagner le soutien du public", a ajouté le chef de la CDU.

Cependant, il est temps d'agir maintenant, a insisté Wüst. Il a réaffirmé que le principe allemand d'asile individuel reste intouchable et ne sera pas remis en question. Cependant, il a souligné qu'un certain nombre de personnes venues en Allemagne ne sont pas éligibles à l'asile. Wüst s'est inquiété depuis longtemps de la charge pour les municipalités et a plaidé pour des procédures d'asile en dehors de l'Allemagne et de l'UE.

L'Allemagne a désespérément besoin d'accords de readmission solides avec les principaux pays d'origine. Les forces de l'ordre ont besoin de renforts supplémentaires et de vigilance quant aux activités en ligne. Pour ce faire, une réglementation constitutionnelle de rétention des données est nécessaire."

Le soutien de Wüst pour le récent vol de déportation en Afghanistan souligne son engagement à appliquer des politiques migratoires plus strictes, suite à l'attaque de Solingen. Compte tenu des défis persistants avec les demandeurs d'asile non éligibles à la protection, Wüst a plaidé en faveur d'une discussion sur la possibilité de déportations vers des pays comme la Syrie et l'Afghanistan."

Lire aussi: