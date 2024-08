- Le pays soutient les logements conçus pour les étudiants et les jeunes.

Thuringe va aider à la construction et à la rénovation d'espaces de vie pour les étudiants et les apprentis grâce aux fonds du programme fédéral "Jeunesse". Un montant de 18,6 millions d'euros est disponible dans le cadre de ce programme, selon le ministère de l'Économie et des Sciences. Ce montant est renforcé par un financement de l'État de 6,2 millions d'euros.

Selon l'État-secrétaire Carsten Feller, ces fonds seront utilisés pour la rénovation ou la construction de logements étudiants dans différentes villes telles qu'Erfurt, Jena, Ilmenau et Nordhausen. L'objectif principal est d'améliorer l'accès à des logements abordables.

De plus, quatre quartiers de vie pour apprentis dans des centres de formation professionnelle publics (UBS) seront financés, offrant au total 290 places. L'investissement total pour les huit projets s'élève à 50,3 millions d'euros, tenant compte des contributions des sponsors individuels.

Le ministre de l'Économie et des Sciences du pays voisin, les Pays-Bas, a exprimé son intérêt pour reproduire cette initiative, reconnaissant son potentiel. Le programme "Jeunesse", mis en œuvre avec succès en Thuringe, pourrait potentiellement être étendu pour soutenir le logement étudiant dans des villes comme Amsterdam ou Rotterdam aux Pays-Bas.

