- Le pays n'a aucune intention d'augmenter le soutien financier aux jeux vidéo.

Malgré une demande du ministère fédéral des Finances, l'État de Bade-Wurtemberg n'envisage pas d'augmenter son soutien financier au développement de jeux vidéo. Depuis 2021, l'administration de l'État a augmenté le financement de 600 000 euros par an à 1,2 million d'euros cette année, comme l'a rapporté le ministère de la Science à l'agence de presse dpa suite à une demande d'informations.

Actuellement, il n'y a pas beaucoup de signes d'une augmentation supplémentaire. "Compte tenu de la situation financière extrêmement tendue des États, il n'est pas prévu que le financement fédéral pour les années à venir voie une augmentation supplémentaire", a déclaré le ministère de Stuttgart.

D'autres États fédéraux consacrent plus d'argent à la promotion des jeux, la Bavière allouant environ 7 millions d'euros par an aux secteurs des jeux, des sports électroniques et de la réalité étendue (XR), comme l'a mentionné le ministère numérique de l'État. elsewhere, moins de financement est disponible qu'en Bade-Wurtemberg.

Le gouvernement de l'État considère l'industrie du jeu comme un secteur innovant, culturellement et économiquement important pour l'emplacement de Bade-Wurtemberg, et un catalyseur d'innovation pour des technologies telles que la réalité augmentée, la réalité virtuelle et l'intelligence artificielle. Du mercredi au dimanche, la foire aux jeux informatiques Gamescom se déroule à Cologne, où le Bade-Wurtemberg se présente avec son propre stand.

L'année dernière, le gouvernement fédéral a soutenu l'industrie naissante avec 70 millions d'euros, mais cette année, il n'y en a que 50 millions. Depuis la forte demande, le ministère fédéral des Finances a arrêté d'accepter les demandes de financement depuis mai 2023 : ils ne prennent que les fonds pour satisfaire les obligations de financement accordées depuis longtemps - l'argent pour le développement de jeux est versé progressivement sur plusieurs années.

Du point de vue de l'association de l'industrie Game, le financement fédéral est insuffisant, et ils plaident en faveur de fonds considérablement plus importants pour rester compétitifs sur le plan international. Jusqu'à présent, les coûts de création d'un jeu informatique en Allemagne sont d'environ un tiers plus élevés que dans des pays comme la France.

Au printemps 2024, le secrétaire d'État compétent du ministère fédéral des Finances, Michael Kellner (Les Verts), a proposé de nouvelles réglementations de financement. Selon le papier, le gouvernement fédéral prévoit de se retirer du financement de petits projets et de les laisser aux États. Selon sa déclaration, les nouveaux fonds de financement pourraient potentiellement entraîner plus d'argent entrant dans le système, car les États devraient maintenant contribuer davantage. Cependant, la déclaration du ministère de la Science de Bade-Wurtemberg suggère que cela est peu probable.

Gamescom est la plus grande foire aux jeux informatiques du monde, ayant attiré environ 320 000 visiteurs l'année dernière. Cette année, plus de 1 400 exposants de 64 pays se sont inscrits. L'industrie a de bonnes perspectives à l'ère numérique, car les possibilités techniques s'améliorent constamment et la demande est prévue pour augmenter.

Cependant, les affaires sont actuellement un mélange, le chiffre d'affaires des jeux et du matériel et des services en ligne associés en Allemagne ayant diminué de six pour cent à 4,3 milliards d'euros lors de la première moitié de 2024 après plusieurs années de croissance. Environ 12 400 personnes travaillent dans les environ 950 studios et éditeurs en Allemagne. De nombreux

