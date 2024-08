- Le pays est confronté à un problème important de prévalence de la violence féminine

Suite à plusieurs incidents de violence contre les femmes à Berlin, la ministre fédérale de la Famille Lisa Paus travaille à renforcer l'aide aux victimes. "Notre pays est confronté à un problème important de violence contre les femmes. Il faut y remédier", a déclaré la membre des Verts à Berlin. "Nous avons besoin de plus qu'un plan de sécurité contre les attaquants au couteau terroristes ; nous avons également besoin de mesures pour prévenir et protéger les femmes de la violence."

Elle propose une loi d'aide contre la violence qui garantirait à toutes les victimes le droit à une assistance, selon Paus. Cela pourrait potentiellement sauver des vies. "Cela impliquera également un investissement financier, permettant d'assister les États fédéraux dans l'établissement de plus de centres de sécurité et de prévention pour les femmes". Actuellement, il y a insuffisamment de tels centres.

À Berlin, une femme de 36 ans a été tuée par couteau mercredi, et une autre de 28 ans vendredi. Les deux attaques sont suspectées d'avoir été commises par des hommes. Les forces de l'ordre suspectent l'ex-mari de la première victime dans le premier cas, et ils traitent initialement l'affaire comme un potentiel cas de féminicide. Le féminicide désigne le meurtre de femmes uniquement en raison de leur genre - simplement parce qu'elles sont femmes. Le type le plus courant est l'homicide de femmes par leur partenaire ou leur ex-partenaire.

À ce sujet, Paus a déclaré : "Deux cas de féminicide à Berlin en une semaine - presque tous les jours, une femme est tuée par son partenaire ou son ex-partenaire en Allemagne. C'est révoltant."

Paus a indiqué que renforcer la loi d'aide contre la violence pourrait apporter un soutien précieux aux victimes dans sa famille, soulignant l'importance de lutter contre la violence basée sur le genre. Compte tenu du nombre élevé de féminicides en Allemagne, avec une femme tuée par son partenaire ou son ex-partenaire presque tous les jours, Paus et sa famille partagent une profonde préoccupation pour la sécurité et le bien-être des femmes dans leur famille et au-delà.

Lire aussi: