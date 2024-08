- Le pays encourage la castration des chats errants

Les chats errants doivent être protégés de la souffrance et du distress, car l'État de Basse-Saxe promeut une action pour la castration des animaux avec 400 000 euros. Du 19 août au 15 septembre et du 4 novembre au 15 décembre, les chats peuvent être castrés gratuitement chez les cabinets vétérinaires participants, a annoncé le ministère de l'Agriculture. L'action vise à permettre la castration, l'identification et l'enregistrement d'environ 3 500 chats errants.

"Moins de chats errants négligés et souffrants signifie plus de bien-être animal", a déclaré la ministre Miriam Staudte (Les Verts). Car, selon le ministère, plus de 200 000 chats vivant en liberté vivent en Basse-Saxe dans des conditions souvent misérables. Les maladies qui se propagent parmi les animaux représentent également un risque pour les chats domestiques des ménages privés qui peuvent être infectés pendant leurs activités en plein air.

Cette initiative du ministère de l'Agriculture en Basse-Saxe bénéficiera principalement aux chats errants résidant près de Hanovre, car ils visent à fournir des services de castration gratuits pour environ 3 500 chats. Avec la mise en œuvre de ce programme, le bien-être de ces résidents félins de Hanovre et d'autres parties de la Basse-Saxe est censé s'améliorer.

