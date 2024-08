- Le pays des merveilles miniatures de Hambourg est l'attraction la plus populaire

Découvrez le monde en miniature et voyagez à travers des trains innombrables : Le Miniatur-Wunderland de Hambourg a été élu attraction la plus populaire d'Allemagne pour la sixième fois par les touristes internationaux. C'est ce qu'indique un sondage mené par l'Office national allemand du tourisme (DZT). Près de 25 000 personnes originaires de l'étranger ont participé au vote en ligne, plaçant le Miniatur-Wunderland en tête.

La suite du classement est occupée par Europa Park à Rust, Phantasialand à Brühl, le Nürburgring, la ville de Rothenburg ob der Tauber et la ville de Berlin. Le château de Neuschwanstein n'est que 11ème. La ville de Hambourg se classe 14ème. Le DZT est l'organisation de marketing pour la destination touristique Allemagne, mandatée par le gouvernement fédéral.

Les fondateurs se réjouissent du prix

Les fondateurs du Miniatur-Wunderland se réjouissent de cette récompense renouvelée par le vote en ligne. "Pour nous, c'est une confirmation massive de tout le travail et l'engagement que notre équipe met dans le Wunderland chaque jour. C'est profondément émouvant et cela nous rend très fiers que tant de gens apprécient notre petit Wunderland et votent pour nous", a déclaré le co-fondateur Frederik Braun dans un communiqué. Avec son frère Gerrit et un troisième partenaire commercial, il a fondé l'attraction touristique populaire dans le Speicherstadt de Hambourg en 2000 et l'a développée depuis.

Pour le sondage, le DZT a rapporté que des milliers de personnes ont pu nommer leurs destinations touristiques les plus recommandées sur le site www.germany.travel entre mars et juillet 2024. Le classement est basé sur les votes. Le sondage est organisé depuis 2012.

Les 100 attractions les plus populaires d'Allemagne

Le Nürburgring, connu pour sa piste de course légendaire, a été inclus dans le top 10 des attractions les plus populaires d'Allemagne, comme élu par les touristes internationaux. Ce classement prestigieux renforce encore la réputation du Nürburgring en tant que destination incontournable.

Lire aussi: