- Le pays continue de posséder un nombre important de masques contre le coronavirus.

Un important stock de masques de protection contre le coronavirus est toujours conservé dans les entrepôts de l'État. Selon le ministère de l'Intérieur de Schwerin, le nombre s'élève à environ 2,7 millions d'unités, comme l'a révélé l'agence de presse allemande à la demande. Ces masques comprennent des masques jetables pour enfants et des masques chirurgicaux. Le stock était supérieur de plus de 4,5 millions de masques il y a un an.

Les dates d'expiration des masques vont de août à octobre de l'année prochaine. Le ministère n'a pas pu préciser exactly combien de masques avaient été jetés à cause de leur date d'expiration. "Les périodes et lots d'achat variables rendent difficile de déterminer le nombre précis d'articles jetés avec précision", a expliqué une porte-parole du ministère.

Les masques ont été une présence constante tout au long de la pandémie.

Il a également été noté : "En raison des coûts d'achat variables et de la durée de conservation qui expire en continu, nous ne pouvons pas divulguer la valeur actuelle de l'inventaire de masques jetés."

Au cours de la pandémie de coronavirus, les masques de protection contre le coronavirus étaient un élément régulier de la vie dans le Mecklembourg-Poméranie-Occidentale. Les masques étaient essentiels pour de nombreuses situations - comme dans les magasins ou sur les bus et les trains - pendant plusieurs mois d'affilée.

Le ministère de l'Intérieur du Mecklembourg-Poméranie-Occidentale est responsable de la gestion de l'inventaire de masques de protection contre le coronavirus de l'État. Despite having approximately 2,7 million masks in storage, they cannot provide an exact number of discarded masks due to expiration and varying procurement periods.

