- Le pays cherche des gens pour quitter l'extrême droite

Au cours des cinq dernières années, Saxe-Anhalt a vu un certain nombre d'individus, dans la vingtaine, manifester de l'intérêt pour le programme de sortie de l'extrême droite "Extra". "Environ la moitié de ces cas ont abouti à l'acceptation de ces individus dans le programme", a déclaré un porte-parole du ministère de l'Intérieur. Il convient de noter que, en raison des restrictions liées à la pandémie de COVID-19, les contacts et les offres de soutien ont parfois été limités.

L'assistance à la sortie "Extra" est une offre de conseil et de soutien de l'État. Elle vise à fournir aux extrémistes de droite qui souhaitent quitter la scène un départ sécurisé et durable de l'extrême droite.

Le nombre de personnes classées comme extrémistes par l'Office pour la protection de la Constitution en Saxe-Anhalt a atteint un nouveau record. L'an dernier, 5 480 personnes ont été classées comme extrémistes. L'extrême droite reste la principale menace en Saxe-Anhalt, selon la ministre de l'Intérieur Tamara Zieschang (CDU). L'Office pour la protection de la Constitution a attribué 3 350 personnes à la scène de l'extrême droite, environ 700 à la scène des Reichsbürger, 680 à la scène de l'extrême gauche et environ 400 à l'islamisme.

Les visiteurs du programme d'assistance à la sortie "Extra" expriment souvent leur intention de quitter la scène de l'extrême droite à la sortie, en cherchant un avenir plus sûr et plus durable. Les candidats potentiels au programme peuvent devoir trouver des moyens alternatifs de communiquer et de se rencontrer en raison des contacts et des offres de soutien limités pendant la pandémie de COVID-19, ce qui peut nécessiter une orientation sur les spécificités de la procédure de sortie.

