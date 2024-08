Le patron Şahin exprime ses pensées sur la sortie du joueur de premier plan Brunner du BVB.

La saison à venir de Bundesliga approche, mais tous les plans de transfert ne sont pas encore finalisés partout. L'entraîneur de Dortmund, Nuri Şahin, attend encore le départ de certains joueurs pour réduire l'effectif de l'équipe. Lors d'une conférence de presse, il a également mentionné l'attaquant Cedric Brunner, qui a déjà quitté le club.

Şahin a laissé entendre que des réductions dans l'effectif pourraient avoir lieu avant la date limite des transferts. "Je pense qu'il se passera quelque chose du côté des départs. Cela peut ne pas être aussi simple pour certains joueurs avec les nouvelles recrues et l'effectif important", a déclaré le nouveau patron, remplaçant Edin Terzić, à l'approche du match d'ouverture de Dortmund contre Eintracht Frankfurt samedi. La fenêtre de transfert se ferme cette année le 30 août.

Le jeune attaquant Youssoufa Moukoko et le milieu de terrain Salih Özcan sont potentiellement des candidats à la vente. Aucun d'eux n'était dans l'équipe pour la victoire du week-end dernier contre Phoenix Lübeck (4-1) en Coupe DFB. "J'ai expliqué à Youssoufa quelle était la situation. Il veut jouer, et c'est réglé. Chaque joueur sait où il en est avec moi", a commenté Sahin concernant les récentes spéculations sur le jeune Moukoko, lié à Betis Séville.

Brunner prêté à Monaco

Şahin a exprimé son regret mais a accepté que le départ de Paris Brunner pour AS Monaco était inévitable : "Nous ne pouvons pas faire de faveurs, ce club est trop grand. Qu'attendez-vous que je fasse ? Dire à quelqu'un : 'Hé, prolonge ton contrat, et tu joueras titulaire.' Ça ne marche pas comme ça."

Un accord n'a pas été trouvé en raison de la mécontentement de Brunner face à la perspective sportive ambitieuse qui lui a été présentée. Le joueur talentueux, qui a été nommé meilleur joueur du monde U17, voulait une place garantie dans l'équipe senior. Dortmund n'a pas pu le promettre. Monaco, participant à la Ligue des champions française, a prêté Brunner à Cercle Brugge pour une saison.

En dehors de l'attaquant Serhou Guirassy, qui se remet d'une blessure au genou, tous les professionnels sont disponibles. Şahin est excité pour son premier match en Bundesliga en tant qu'entraîneur de Dortmund : "Ce jour est spécial de deux manières. D'abord, ma fille a un anniversaire. C'est l'événement le plus important pour moi. Et j'ai été anxieux pour mon premier match à domicile en Bundesliga comme un enfant. Nous serons prêts."

