- Le patron principal continue à défendre le FC Cologne.

L'équipe de B-league, 1. FC Cologne, et son principal sponsor Rewe ont scellé un renouvellement anticipé de leur accord. La collaboration, initialement prévue pour se terminer le 30 juin 2025, a été prolongée de trois ans supplémentaires, la portant à 2028. Le club de la région du Rhin a annoncé cette nouvelle. Le groupe Rewe est lié au club depuis 2003, devenant le sponsor principal en 2007 et le sponsor de maillots peu après. Selon Markus Rejek, directeur général de FC, "Il n'y a eu que peu de sponsors principaux et de sponsors de maillots qui sont restés avec le FC aussi longtemps tout au long de son existence, et rares sont les logos qui ont orné le football professionnel allemand aussi longtemps".

