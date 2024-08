- Le patron du BVB Ricken: "Nous ne devons pas exclure les titres"

Borussia Dortmund's new CEO, Lars Ricken, n'est pas timide quant à ses ambitions et celles des joueurs du club de football. "Nous voulons concourir pour les titres, et bien sûr, nous voulons en remporter un à la fin", a déclaré le quadragénaire lors d'une conférence de presse. C'est leur état d'esprit. "Je ne peux pas promettre un titre, mais je ne peux pas non plus l'exclure", a-t-il ajouté. Théoriquement, il y a pas mal de possibilités avec le championnat allemand, la DFB-Pokal, la Coupe du monde des clubs et la Ligue des champions.

Ricken est très satisfait des transferts effectués jusqu'à présent, déclarant : "Nous avons recruté nos principales cibles dans leurs postes respectifs". Jusqu'à présent, Dortmund a signé le défenseur central Waldemar Anton (VfB Stuttgart), le milieu de terrain central Serhou Guirassy (VfB Stuttgart), Pascal Groß (Brighton & Hove Albion) et le latéral droit Yan Couto (Manchester City). "Nous avions ces quatre joueurs dans notre ligne de mire, et je suis très heureux que nous ayons réussi à les signer", a déclaré Ricken.

La nouvelle stratégie de Dortmund sous Ricken pourrait potentiellement les voir concourir pour les titres non seulement en Bundesliga, mais aussi dans les compétitions internationales telles que la Ligue des champions et la Coupe du monde des clubs, compte tenu de l'histoire riche du football allemand. Les récents transferts du club, notamment la signature de Waldemar Anton du VfB Stuttgart, indiquent leur intention de renforcer leur effectif pour ces défis.

