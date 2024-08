Le patron du Bayern: "Extrêmement irrité" par l'"attaque personnelle" de Carro

Des rumeurs circulent en Bundesliga : les propos sévères de Fernando Carro, directeur général de Leverkusen, envers Max Eberl ont été répondus par le CEO de Bayern Munich, Jan-Christian Dreesen. Ce dernier réclame du respect et a eu une conversation personnelle avec Carro.

Le CEO de Bayern Munich, Jan-Christian Dreesen, a fermement rejeté l'attaque verbale de Fernando Carro contre le directeur sportif de FCB, Max Eberl. "Nous avons été très surpris par l'attaque personnelle de Fernando Carro contre Max Eberl", a déclaré Dreesen au sujet du directeur général des champions allemands de football de Bayer Leverkusen : "J'ai fait part de cela à Fernando Carro lors d'une conversation personnelle, car nous ne pouvons pas et ne tolérerons pas de telles attaques peu sportives contre Bayern Munich, sans parler de les accepter."

Carro avait précédemment critiqué Eberl. "Je ne pense rien de Max Eberl, absolument rien", a déclaré Carro lors d'une réunion avec plusieurs centaines de représentants des clubs de fans de Leverkusen à la BayArena, selon "kicker" : "Et je ne négocierais pas avec lui." Carro s'est depuis excusé pour cela, comme le rapporte ntv. "Il a admis son erreur avec ses excuses publiques", a souligné Dreesen : "Malgré la rivalité sportive, nous devrions toujours être guidés par le respect mutuel."

Tah au centre du litige

Jonathan Tah, joueur national de Leverkusen, est au centre du litige, que Bayern est censé poursuivre. Les spéculations sur un transfert à Munich durent depuis des semaines. Les clubs sont censés avoir convenu d'un montant de transfert de 25 millions d'euros pour le défenseur central, avec 5 millions d'euros supplémentaires possibles en bonus. Cependant, un transfert du point de vue de Munich nécessiterait le départ de Matthijs de Ligt. Le Néerlandais a depuis rejoint les champions anglais Manchester United dans le cadre d'un double transfert de 60 millions d'euros, avec 10 millions d'euros supplémentaires possibles en bonus.

Le fait que Bayern puisse maintenant s'écarter de leur plan de transfert de Tah suscite de la frustration à Leverkusen. Cependant, Carro souligne maintenant : "Je respecte naturellement le FC Bayern, ses décideurs et les réalisations que ce club a faites pour le football allemand."

Dreesen a salué Eberl pour sa manière de gérer la situation, déclarant : "Malgré les propos sévères de Fernando Carro, Max Eberl a fait preuve de grande professionnalisme et de résilience, ce que j'admire." De plus, Carro a reconnu son erreur et s'est excusé, déclarant : "Je regrette mes propos sur Max Eberl et m'excuse pour tout manquement au respect causé. Je comprends et respecte l'importance de maintenir un certain niveau de respect entre les clubs rivaux."

