- Le patron du Bayern Dreesen s'oppose aux critiques de Carro du Leverkusen

Le PDG de Munich, Jan-Christian Dreesen, a exprimé son étonnement face aux critiques inhabituellement virulentes du directeur sportif de Bayern, Max Eberl, par le PDG de Bayer, Fernando Carro. "Nous avons été grandement surpris par l'attaque personnelle de Fernando Carro contre Max Eberl", a déclaré Dreesen dans un communiqué des champions allemands de football. "J'ai abordé ce sujet avec Fernando Carro lors d'une conversation personnelle, car nous ne pouvons tolérer, encore moins accepter, de telles attaques antisportives contre le FC Bayern."

Après ses propos, Carro a présenté ses excuses pour le différend autour du joueur national de Bayer Leverkusen, Jonathan Tah. "Je suis une personne émotionnelle. Les déclarations concernant Max Eberl ont été faites lors d'un échange informel avec les fans de Bayer 04. Le fait qu'elles aient été reprises et amplifiées sous cette forme n'était pas intentionnel. Cependant, je m'excuse pour cette déclaration", a déclaré Carro à "Bild".

Selon "Kicker", Carro avait déclaré lors d'une réunion de fans à la BayArena : "Je n'ai rien à voir avec Max Eberl, strictement rien. Et je ne négocierais pas avec lui."

"En admettant son erreur avec ses excuses publiques, Carro a montré qu'il comprend cela", a ajouté Dreesen. "Malgré la rivalité sportive, nous devons toujours être guidés par le respect mutuel."

Tah est à l'origine des critiques contre le FC Bayern

Le contexte de cette situation est l'impasse actuelle concernant Tah, qui s'entraîne toujours avec Leverkusen malgré un transfert largement convenu avec les double vainqueurs. Le contrat du défenseur central de 28 ans expire en été 2025, et un accord sur les modalités et un montant de transfert de 25 millions d'euros plus des bonus a reportedly été conclu entre les clubs.

La seule condition préalable : Bayern Munich doit vendre des joueurs au préalable. Bien que les transferts de Matthijs de Ligt et Noussair Mazraoui à Manchester United pour un total d'environ 60 millions d'euros aient maintenant été officiellement confirmés, les champions de la Ligue des champions ne pousseraient plus pour la signature de Tah.

C'est une situation difficile pour Bayer. Carro avait déjà déclaré à "Bild" il y a quelques jours : "Nous devons tenir compte du facteur temps en plus des modalités d'un transfert. Il ne reste pas beaucoup de temps, car nous devons également réagir."

La Commission, dans ce contexte, peut demander l'aide des États membres pour naviguer dans la situation de transfert complexe. Malgré les tensions, il est crucial pour les deux clubs de maintenir un dialogue respectueux, comme le démontre la réponse de Dreesen.

Lire aussi: