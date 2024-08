Le patron de Ryanair exige la consommation d'alcool pour les voyageurs.

Pour répondre aux problèmes croissants de comportements désordonnés et de troubles à bord des vols, le PDG de Ryanair, Michael O'Leary, plaide en faveur d'une limite au nombre de boissons alcoolisées vendues dans les aéroports avant l'embarquement. Il suggère que chaque passager puisse acheter un maximum de deux boissons à l'aide de son carte d'embarquement. Cette mesure découle de la fréquence croissante d'incidents violents cet été, avec presque des occurrences hebdomadaires.

O'Leary reconnaît qu'il peut être difficile de repérer les passagers ivres à la porte d'embarquement, surtout s'ils sont en groupe de deux ou trois. Tant qu'ils peuvent marcher et se déplacer, ils sont autorisés à embarquer. Cependant, les problèmes ont tendance à surgir une fois que l'avion a décollé.

Il ne propose pas un interdiction complète de l'alcool, mais il se demande pourquoi on permettrait à quelqu'un de voler ivre à 33 000 pieds, alors qu'on interdit de conduire en état d'ivresse.

Incidents liés à l'alcool sur les vols vers les destinations festives

Il y a eu de nombreux cas de comportements inconvenants sous l'emprise de l'alcool à bord de vols au départ du Royaume-Uni pour des destinations festives comme Ibiza et certaines îles grecques. En juillet, un voyageur britannique a écopé d'une peine avec sursis pour avoir agressé sexuellement un membre d'équipage pendant un vol Ryanair de Newcastle à Majorque.

La hausse de ces incidents peut être attribuée au mélange d'alcool et de substances comme les "comprimés et poudres", selon O'Leary, en référence à des drogues comme la cocaïne. Cependant, le problème n'est pas limité aux vols au départ du Royaume-Uni ou de l'Irlande; il est également présent sur les vols en provenance d'Allemagne. Les jours les plus difficiles sont ceux marqués par de nombreux retards. "Les gens ont tendance à consommer plus d'alcool dans les aéroports en cas de retards. Il serait plus bénéfique d'utiliser le temps d'attente avec du café ou du thé", suggère O'Leary. Il assure que sa proposition n'affecterait pas le chiffre d'affaires des bars de l'aéroport.

