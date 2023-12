Le patron de la F1, Chase Carey, enthousiasmé par le projet de GP de Copenhague

Faits marquants de l'histoire

Le Danemark n'a jamais accueilli de course de F1

C'est ce qu'espère un consortium danois qui a reçu le feu vert enthousiaste du patron de la Formule 1, Chase Carey, pour sa proposition d'organiser un Grand Prix à Copenhague.

M. Carey, qui s'est rendu dans la capitale danoise mercredi, s'est dit "enthousiasmé" par cette perspective.

"Nous sommes enthousiastes à l'idée d'explorer la possibilité d'organiser une course au Danemark... Je pense que Copenhague représente le type d'endroit qui, selon nous, peut vraiment fournir une grande plateforme", a déclaré M. Carey à des journalistes à Copenhague, selon Reuters.

"La Scandinavie a été une grande partie de notre sport et avoir des pilotes locaux est toujours un plus", a ajouté M. Carey.

Kevin Magnussen, qui pilote pour l'écurie Haas F1, est actuellement le seul pilote danois en F1, mais la Scandinavie et la région au sens large ont produit quelques grands noms de la F1.

Le Suédois Ronnie Peterson a remporté 10 grands prix dans les années 1970 et la Finlande voisine a produit trois champions du monde : Keke Rosberg, Mika Hakkinen et l'actuel pilote Ferrari Kimi Raikkonen.

Le consortium à l'origine de cette initiative est dirigé par Helge Sander, homme politique danois, et Lars Seier Christensen, cofondateur et ancien directeur général de Saxo Bank, fournisseur de plateformes de trading en ligne.

"Les patrons de la F1 ne considèrent pas seulement Copenhague, mais toute la Scandinavie, qui représente un marché potentiel pour eux", a déclaré M. Christensen lors d'une conférence de presse précédant la visite de M. Carey.

Le Danemark n'a jamais accueilli de course de F1 et la Scandinavie n'est plus inscrite au calendrier depuis 1978, date à laquelle le circuit d'Anderstorp a accueilli le sixième et dernier Grand Prix de Suède.

Carey et les propriétaires de la F1, Liberty Media, ont tenu à étendre la portée du sport depuis qu'ils ont succédé à Bernie Ecclestone, le patron de longue date de la F1, en mettant en œuvre une nouvelle stratégie de marketing qui comprenait le dévoilement d'un nouveau logo à la fin de la saison 2017.

La prochaine saison, qui débutera le 25 mars à Melbourne, comportera un nombre record de 21 grands prix, avec le retour des courses en Allemagne et en France, qui accueillera son premier grand prix depuis 2008.

