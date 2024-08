- Le patron de Bayer s'excuse d'avoir critiqué Eberl

Le CEO de Bayer Leverkusen, Fernando Carro, a vivement critiqué Bayern Munich dans un geste inhabituel concernant la partie de poker impliquant leur joueur de football national Jonathan Tah, avant de rapidement s'excuser. "Je suis une personne émotionnelle. Les propos tenus sur Max Eberl ont été formulés lors d'un échange informel avec les fans de Bayer 04. Le fait qu'ils aient été repris et amplifiés sous cette forme n'était pas intentionnel. Mais cela ne change pas le fait que je m'excuse pour cette déclaration", a déclaré Carro à "Bild".

Précédemment, "Kicker" a rapporté que Carro avait déclaré lors d'une réunion de fans à la BayArena mardi soir : "Je ne pense rien de Max Eberl, vraiment rien. Et je ne négocierais pas avec lui."

Le contexte de cette situation est l'impasse de longue date concernant Tah. Le défenseur central de 28 ans, dont le contrat avec les double vainqueurs expirera en été 2025, continue de s'entraîner à Leverkusen. On dit qu'il y a Almost complete agreement between the clubs on the modalities and the transfer fee of 25 million euros plus bonuses.

The only condition: Bayern Munich sells a player beforehand. Although the transfers of Matthijs de Ligt and Noussair Mazraoui for a total of around 60 million euros to Manchester United have now been officially confirmed, the record champions are said to no longer be pushing for Tah's commitment.

This is a difficult situation for Bayer. Carro avait déjà déclaré à "Bild" quelques jours plus tôt : "Nous devons garder un'œil sur les modalités d'un transfert et le temps. Il n'y a pas beaucoup de temps pour cela, car nous devons également être en mesure de réagir."

