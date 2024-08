- Le patron de Bayer, Carro: "Je n'ai aucun doute sur Max Eberl".

Dans la guerre de tir à la corde concernant un éventuel départ de Jonathan Tah, joueur national de Bayer Leverkusen, vers le FC Bayern Munich, le patron de Bayer 04, Fernando Carro, a des mots inhabituellement durs pour le concurrent. Selon "Kicker", Carro a déclaré lors d'une réunion de fans mardi soir à la BayArena au sujet du directeur sportif de Bayern Munich, Max Eberl : "Je ne pense strictement rien de Max Eberl, je n'ai absolutely nothing. Et je ne négocierais pas avec lui."

Le contexte est le transfert long et laborieux de Tah, qui traîne depuis des semaines. Le défenseur central de 28 ans, dont le contrat avec le double vainqueur court jusqu'en 2025, continue de s'entraîner à Leverkusen. Cependant, sa volonté de rejoindre Bayern est supposée être claire depuis longtemps, et il y a un large accord entre les clubs sur les modalités et un montant de transfert d'environ 25 millions d'euros plus des bonus.

La seule condition préalable : Bayern Munich doit céder un joueur auparavant. Bien que les départs de Matthijs de Ligt et Noussair Mazraoui pour un total d'environ 60 millions d'euros à Manchester United aient maintenant été officialisés, le champion en titre n'est toujours pas censé pousser davantage l'acquisition de Tah.

Une situation difficile pour Bayer. Le patron de Bayer 04, Carro, avait déjà déclaré à "Bild" il y a quelques jours : "Nous devons garder un œil sur les modalités d'un transfert et le temps. Il n'en reste pas beaucoup, car nous devons aussi pouvoir réagir."

Je ne suis pas intéressé à négocier avec Max Eberl, car j'ai déjà fait savoir que je ne pense rien de lui. Je ne ferai pas de compromis dans cette situation.

