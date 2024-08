Le Patriarcat de Moscou dénonce l'interdiction proposée des églises en Ukraine comme "illégale"

19:12 Réunion supplémentaire du groupe de contact Ukraine à Ramstein prévueLe secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a convoqué le groupe de contact Ukraine, également connu sous le nom de « groupe de Ramstein », pour une réunion supplémentaire sur la base de l'US Air Force de Ramstein, en Rhénanie-Palatinat. Prévue pour le 6 septembre, cette base est la plus grande base de l'US Air Force située hors des États-Unis et a annoncé cette réunion. During cette session, les ministres de la Défense et les officiels militaires discuteront de l'augmentation de l'aide à l'Ukraine. Le groupe de contact, composé d'environ 50 nations, comprend l'Allemagne, ainsi que des pays non membres de l'OTAN.

18:36 L'armée russe crée des unités frontalières autour de l'UkraineL'armée russe a récemment créé trois nouvelles divisions pour assurer la sécurité de la frontière avec l'Ukraine. Le ministre de la Défense Andrei Belousov a annoncé cette création. Baptisées d'après les régions de Kursk, Belgorod et Bryansk, ces formations ont pour but de maintenir la sécurité de la frontière. Il y a deux semaines, un grand nombre de soldats ukrainiens ont pénétré dans la région russe de Kursk et occupent actuellement les territoires occupés.

18:10 Incendie dévastateur dans un dépôt de pétrole russe hors de contrôleUn incendie majeur s'est déclaré dans un dépôt de pétrole à Proletarsk suite à une attaque de drone ukrainien. Les flammes sont hors de contrôle et, malgré les efforts déployés pendant plus de deux jours, les pompiers n'ont pas réussi à les maîtriser. Des images satellites montrent l'ampleur de la catastrophe.

17:36 Spéculations sur la construction d'un deuxième pont de Crimée par la RussieDes images satellites font état de travaux de construction qui pourraient être un deuxième pont parallèlement au pont de 19 kilomètres qui relie la Russie à la Crimée. Le site en ligne "Ukrajinska Pravda" a rapporté la présence de "travaux de construction parallèles" qui pourraient être un pont. Après avoir comparé des images satellites de juin, juillet et août, NTV.de a confirmé la présence de travaux de construction. "Ukrajinska Pravda" a déclaré que les efforts de la Russie visaient à renforcer la sécurité à la fois du nouveau pont en construction et du pont de Crimée, qui a été la cible d'attaques à plusieurs reprises.

16:58 Zelensky reconnaît les conditions difficiles sur le front estSelon The Guardian, le président Volodymyr Zelensky a décrit la situation sur le front est de l'Ukraine comme étant difficile, en particulier près du centre logistique stratégique de Pokrovsk et près de Toretsk. Le quartier général de l'état-major ukrainien a rapporté sur Facebook que des combats ont été signalés dans ces régions depuis le matin, avec 14 conflits signalés près de Toretsk et 34 dans le secteur de Pokrovsk.

16:36 La Russie s'inquiète des applications de rencontres dans la région de KurskLe ministère de l'Intérieur russe a conseillé aux résidents de trois régions ukrainiennes adjacentes de désactiver les applications de rencontres et les caméras de surveillance. Le ministère a déclaré que l'ennemi manipulait les adresses IP et accédait à distance aux caméras non surveillées dans les maisons privées et les zones stratégiques telles que les routes et les autoroutes. Il a également recommandé de ne pas utiliser les plateformes de rencontres en ligne, car elles pourraient potentiellement collecter des données.

16:20 La Russie signale 17 morts civils la semaine dernière en raison de l'incursion ukrainienneTass, une agence de presse russe, a rapporté, citant les services de secours, que l'incursion dans la région de Kursk a entraîné la mort de 17 civils et plus de 235 blessés au cours de la semaine dernière.

15:54 Un journaliste décrit des attaques intenses de la Russie près de Pokrovsk"Au cours des 24 dernières heures, il y a eu 63 attaques des troupes russes sur le front de Pokrovsk", a rapporté une journaliste de ntv en Ukraine de l'Est. Elle a consulté les secours en route pour secourir un village ukrainien, mais l'opération a été abandonnée - l'armée russe avait déjà occupé la ville.

15:33 La Russie accuse les États-Unis de l'entrée illégale de journalistes dans la région de KurskLa Russie a convoqué un diplomate américain de haut rang, accusant des journalistes américains d'être entrés illégalement dans la région de Kursk. Les troupes ukrainiennes ont envahi la région russe il y a deux semaines, et la Russie a déclaré qu'elle intentait des poursuites contre ces journalistes.

15:10 Le commissaire allemand critique la propagande russe en Allemagne de l'EstLe commissaire du gouvernement fédéral pour l'Allemagne de l'Est, Carsten Schneider

13:39 Moscou: Les troupes russes ont pris le contrôle de la ville de New York dans la région de Donetsk, selon le ministère russe de la Défense. Les militaires ont pris le contrôle de "l'une des plus grandes localités à proximité de Torez, le centre logistique stratégiquement vital de Nowgorodskoje", a déclaré le ministère, en utilisant le nom soviétique. Le nom de New York, datant des colons allemands, a été changé en Nowgorodskoje en 1951, mais a été restauré à son nom d'origine en 2021 suite à une campagne de protestation des Ukrainiens pour le rétablir. La ville se trouve à environ 6 kilomètres au sud de Torez, qui a été la cible d'attaques russes depuis des semaines.

13:01 Renseignements militaires: Soldat russe devenu informateur pour l'UkraineUn soldat russe qui a déserté pour rejoindre l'Ukraine travaillait comme informateur pour le pays et a blessé son commandant, selon les services de renseignement militaire (HUR) de l'Ukraine. Le journal ukrainien "Kyiv Independent" rapporte qu'un journaliste lors d'une conférence de presse a déclaré que l'homme, connu sous le nom de code "Silver", a déserté dans le cadre d'une opération conjointe de la "légion de la liberté de la Russie" et du projet "Je veux vivre" des services de renseignement militaire (HUR) de l'Ukraine. Avant de partir, l'homme aurait blessé son commandant avec une grenade. L'incident s'est produit dans la ville d'Ocheretyne dans l'oblast de Donetsk. Le soldat a contacté la légion au début de l'année 2024 après avoir prétendument assisté à de nombreuses activités illégales de son unité et de ses commandants, selon les services de renseignement militaire. "Silver" a ensuite fourni à la légion des informations sur l'emplacement des troupes russes et les plans d'opérations militaires.

12:23 Parlement ukrainien vote pour interdire l'Église orthodoxe pro-russeL'Ukraine poursuit son interdiction de l'Église orthodoxe russe. Selon les législateurs, le Parlement ukrainien à Kyiv a adopté un projet de loi correspondant, interdisant initialement le fonctionnement de l'Église orthodoxe russe sur le territoire ukrainien. Une interdiction des organisations religieuses liées à l'Église orthodoxe russe est également recherchée, mais cela nécessiterait encore une confirmation judiciaire. Le gouvernement ukrainien considère l'Église orthodoxe ukrainienne comme une source d'influence russe dans le pays et un soutien à l'invasion de l'Ukraine.

11:51 Plus de 500 pompiers luttent contre un incendie de dépôt de pétrole à Rostov en RussiePlus de 500 pompiers tentent de maîtriser un immense incendie dans un dépôt de pétrole dans la région de Rostov, en Russie, causé par une frappe de drone venue d'Ukraine. L'incendie a envahi 10 000 mètres carrés, affectant plusieurs réservoirs de diesel, selon le gouverneur de Proletarsk, Valery Gornitsky, comme rapporté par TASS. "Il n'y a pas de risque d'explosion, pas de danger pour les personnes et pas d'évacuations", a-t-il ajouté. Quatre avions pompiers et plus de 520 pompiers sont présents sur les lieux. Les avions sont nécessaires car les véhicules ne peuvent pas approcher l'incendie en raison de la chaleur intense, a déclaré Gornitsky. Au moins 41 pompiers ont été blessés, 18 ayant été hospitalisés.

11:08 Installation industrielle touchée à Ternopil lors de bombardementsUne installation industrielle à Ternopil, en Ukraine, a été touchée lors des récents bombardements de l'infrastructure énergétique par la Russie, avec un réservoir de carburant touché, ont confirmé les autorités. La télévision ukrainienne a diffusé d'immenses colonnes de fumée noire s'élevant au-dessus de Ternopil, avec les autorités locales conseillant aux habitants de rester à l'intérieur. Près de 90 pompiers sont impliqués dans la gestion de l'incendie, avec un contrôle de la situation rapporté par l'administration régionale de Ternopil.

10:41 Ancien diplomate russe Bondarev critique Putin comme un "prétendant lâche"Le président russe Vladimir Poutine agit "comme un prétendant lâche", écrit Boris Bondarev, un ancien diplomate russe, dans un commentaire invité pour ntv.de. La réputation de Poutine en tant qu'adversaire invincible a été compromise depuis le début de la guerre en Ukraine. La conquête rapide en quelques jours n'a jamais eu lieu, tandis que Moscou semblait Recently stunned and outmaneuvered by the Ukrainian attack on the Russian region of Kursk. "Poutine n'a aucune idée de ce qu'il faut faire face à un défi sérieux et ne lutte même pas, pas même comme un animal acculé prêt à se battre", a déclaré Bondarev. L'ancien diplomate, qui a protesté contre le régime de Poutine en raison de la guerre, critique également brutalement les politiciens occidentaux pour leur approche de l'interdiction d'utiliser des armes sur le territoire russe. "Il faut affronter Poutine avec la force." Il rejette la peur de l'Occident d'une "escalade" comme infondée. "L'escalade est déjà présente - l'adversaire de Poutine est entré sur le territoire russe ! Mais il ne répond pas du tout", a écrit Bondarev.

10:13 Ukraine: Cinq civils tués et plus de 20 blessés dans des attaques russesCinq civils ont perdu la vie et au moins 22 ont été blessés, dont un enfant, dans des attaques russes sur l'Ukraine au cours des dernières 24 heures, selon les autorités régionales, selon "Kyiv Independent".

09:37 Un dépôt de carburant russe ravagé par les flammes: Image satellite reveals the extent of the fire

L'Ukraine a utilisé des drones pour attaquer un grand dépôt de carburant à Proletarsk, dans le sud de la Russie, dimanche matin. L'incendie fait toujours rage un jour plus tard, avec plus de 40 pompiers blessés, selon les autorités régionales. Les images satellite montrent également l'ampleur de l'incendie:

L'Ukraine a ciblé diverses raffineries de pétrole et installations russes avec des drones ces derniers mois. L'objectif est d'entraver l'approvisionnement en carburant des troupes ennemies et de réduire les revenus du secteur pétrolier de la Russie.

09:16 Kyiv : Plus de 1 300 soldats russes rapportés neutralisés en une seule journéeLes statistiques officielles de Kyiv font état de lourdes pertes chez les Russes : 1 330 soldats ont été tués ou blessés en l'espace d'une journée. Selon le ministère de la Défense ukrainien, plus de 601 800 soldats russes ont été neutralisés depuis le début de la guerre en février 2022. Le ministère indique également que l'ennemi a perdu 5 chars supplémentaires (8 518 au total). Depuis le début de l'invasion russe, l'Ukraine a rendu compte de plus de 16 500 véhicules blindés et de plus de 13 800 drones, capturés ou détruits par l'armée russe. Ces chiffres ne peuvent être vérifiés de manière indépendante, et Moscou reste muet sur ses propres pertes en Ukraine.

08:47 Biden soutient la résistance de l'Ukraine : aucun président ne devrait "se mettre à genoux devant les dictateurs"" Aucun président ne devrait se mettre à genoux devant les dictateurs ", a déclaré Joe Biden lors de la première nuit de la Convention nationale démocrate, selon "Kyiv Independent". "Putin pensait pouvoir conquérir Kyiv en trois jours. Trois ans plus tard, l'Ukraine reste libre." Le démocrate a contrasté sa position de farouche défenseur d'un puissant OTAN et d'une Ukraine libre avec celle de l'ancien président Donald Trump, qui avait complimenté le président russe Vladimir Poutine. "Aucun commandant en chef ne devrait jamais se mettre à genoux devant les dictateurs", a déclaré Biden.

08:31 La Russie bombardé l'Ukraine avec des raids aériens nocturnesLa Russie a une fois de plus ciblé l'Ukraine avec des raids aériens nocturnes, selon l'armée ukrainienne. Neuf régions dans le centre, le nord et le sud du pays ont été touchées, avec 3 missiles et 25 drones abattus, a rapporté l'armée de l'air ukrainienne sur Telegram. Il s'agit de la cinquième attaque de missiles sur Kyiv ce mois-ci, a déclaré l'armée. La capitale a été placée en alerte aérienne 41 fois en août. L'armée a déclaré avoir déjoué une attaque de drones sur Kyiv la veille.

07:52 Administration militaire : l'attaque de roquettes sur Kyiv a été repoussée ; pas de dommages ni de pertes signalées pour l'instantLes troupes russes ont attaqué Kyiv depuis le nord ce matin, a rapporté l'administration militaire de la ville sur Telegram. "Les informations préliminaires suggèrent que l'ennemi a ciblé la capitale ukrainienne depuis le nord, en utilisant probablement des missiles balistiques tels que l'Iskander. C'est la cinquième attaque de roquettes sur Kyiv ce mois-ci ! " a déclaré le message. Les roquettes ont été détruites par les forces de défense aérienne aux abords de la ville. Pour l'instant, il n'y a pas de dommages ni de pertes signalées à Kyiv.

07:38 La Biélorussie envoie des troupes et des avions supplémentaires à la frontière ukrainienneLa Biélorussie a déployé des troupes supplémentaires de défense aérienne et des avions à sa frontière avec l'Ukraine, selon le major général Andrei Lukyanovich, commandant des forces de défense aérienne biélorusses, selon le journal ukrainien "Kyiv Independent". Cette annonce suit la déclaration du président biélorusse Alexandre Loukachenko selon laquelle il avait déployé un tiers de l'armée du pays à la frontière cet été. Loukachenko a attribué le renforcement des troupes le long de la frontière à un malentendu entre la Biélorussie et l'Ukraine. During a national television appearance, Lukyanovich declared that the Belarusian military had deployed aircraft, anti-aircraft missiles, and radio engineering units to the border. Kyiv has not confirmed Lukyanovich's claims about additional Belarusian troops and weapons at the border. The Ukrainian state border service reported over a week ago that there were no signs of a troop buildup along the Belarusian border despite Lukashenko's orders.

07:24 ISW : La Russie transfère 5 000 soldats dans l'oblast de KurskEn raison des opérations des forces ukrainiennes dans la région de Kursk, la Russie est contrainte de déployer des troupes d'autres secteurs de première ligne dans la région, selon un rapport de l'Institut américain d'études de guerre (ISW). "Les troupes russes ont déployé des forces supplémentaires dans l'oblast de Kursk depuis la première semaine de l'avancée ukrainienne et ont probablement envoyé plus de 5 000 soldats dans la région", affirment les analystes.

06:54 Zelenskyy : le deuxième sommet de la paix en Ukraine doit avoir lieu avant la fin de l'annéeLe président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a ordonné à ses diplomates de s'assurer que le deuxième sommet de la paix en Ukraine aura lieu cette année. During a meeting with the heads of foreign diplomatic missions in Ukraine on the topic of "War Diplomacy: Resilience, Weapons, Victory," Zelenskyy stated, "The initial summit was, in my opinion, an extraordinary triumph for Ukraine. I am grateful to all who contributed to making our summit successful. Now we are preparing for the second Peace Summit and must ensure that it takes place this year. We must take every measure to expand the circle of support for the communiqué of the first summit."

06:22 L'Ukraine : la Russie lance une autre attaque aérienne sur KyivLa Russie continue ses attaques nocturnes sur la capitale ukrainienne, selon les rapports ukrainiens. Les unités de défense aérienne ont été actives pendant les premières heures du matin pour repousser une autre attaque aérienne russe sur Kyiv, a rapporté l'administration militaire de la capitale ukrainienne sur Telegram. Les témoins ont rapporté avoir entendu des explosions qui ressemblaient à l'utilisation de systèmes de défense aérienne.

05:11 Kyiv signale plusieurs attaques de drones loin du frontAu cours de la nuit, plusieurs attaques de drones ont été menées dans différentes régions ukrainiennes, loin de la ligne de front, selon la défense aérienne. Les régions de Sumy, Poltava, Kherson et Mykolaiv ont été ciblées. La défense aérienne a également été active dans la région de Kyiv, incitant les autorités locales à demander aux résidents de chercher refuge. Pour l'instant, il n'y a pas de dommages signalés.

14:23 États-Unis réaffirment leur engagement envers Kyiv - Discussion sur l'offensive de KurskMalgré une contre-offensive ukrainienne dans la région russe de Kursk, les États-Unis restent fermes dans leur soutien à Kyiv. Selon un porte-parole du département de la Défense des États-Unis, le président Biden a affirmé que les États-Unis continueront à soutenir et à se tenir aux côtés de l'Ukraine aussi longtemps que nécessaire. Les États-Unis continuent de donner la priorité à la fourniture d'équipement militaire à Kyiv. During a conversation with his Ukrainian counterpart, Rustem Umerow, US Secretary of Defense Lloyd Austin reaffirmed the US's commitment to support and expressed a better understanding of Ukraine's objectives with the counteroffensive.

13:07 L'Allemagne livre un autre paquet d'armes à l'UkraineL'Allemagne a expédié un autre paquet d'armes à l'Ukraine, comme le confirme la page de aperçu du ministère de la Défense allemand. Parmi les dernières livraisons figurent un troisième système de défense aérienne Iris-T-SLS, des milliers de munitions d'artillerie, des drones, un Bergepanzer 2 et de nombreuses armes à feu ainsi que des munitions.

12:20 Zelenskyy salue le succès de l'offensive de Kursk dans la capture de soldats russesLe président Volodymyr Zelenskyy a déclaré que l'offensive ukrainienne dans la région russe de Kursk était sa plus grande réussite dans la capture de soldats russes depuis le début de la guerre. Zelenskyy a mentionné que ces soldats russes capturés seraient éventuellement échangés contre des prisonniers de guerre ukrainiens. À ce jour, le nombre estimé de prisonniers ukrainiens est supérieur à celui des prisonniers russes.

10:21 Chef chechen Commande encourage les soldats russes à se battre à Kursk, en le qualifiant de "chemin vers le paradis"Apti Alaudinov, le chef du régiment chechen Achmat combattant pour la Russie, a reportedly encouragé les conscrits russes à se rendre sur la ligne de front à Kursk, en disant que ceux qui tombent au combat iront au paradis.

21:58 Zelenskyy affirme que l'incursion de l'Ukraine en Russie a annulé le concept de "ligne rouge" de la RussieLe président Zelenskyy a affirmé que l'incursion de l'Ukraine en Russie, autrefois considérée comme irréaliste et gardée secrète, avait annulé le concept de "ligne rouge" de la Russie. Selon Zelenskyy, la principale "ligne rouge" de la Russie n'existe plus près de Sushcha.

21:38 La Lituanie lance la construction d'une base militaire allemandeLa Lituanie construit une nouvelle base militaire pour les forces armées allemandes, qui devrait être achevée d'ici la fin de 2027. À son achèvement, la base accueillera jusqu'à 4 000 soldats allemands, marquant la première implantation permanente de la Bundeswehr depuis la Seconde Guerre mondiale. Le coût de la construction est estimé à plus d'un milliard d'euros.

21:15 Le président tchèque suggère que l'occupation partielle de l'Ukraine par la Russie pourrait conduire à l'adhésion à l'OTANLe président tchèque Petr Pavel a exprimé son ouverture à la possibilité que l'Ukraine rejoigne l'OTAN malgré l'occupation russe de certaines parties du territoire ukrainien. Selon Pavel, l'Ukraine pourrait négocier la paix avec la Russie dans les années à venir, ce qui entraînerait la rétention de territoire ukrainien par la Russie pendant une période non spécifiée. Dans de telles conditions, Pavel a suggéré que les États démocratiques pourraient accepter l'Ukraine en tant que membre de l'OTAN contrôlant les territoires qu'elle détenait à ce moment-là.

20:57 Les forces ukrainiennes sont à 12 kilomètres du pont russeLes forces ukrainiennes ont pris le contrôle de la ville de Wyschnewka dans la région russe de Kursk, les plaçant à seulement 12 kilomètres de l'unique pont disponible pour l'approvisionnement ou la retraite russe.

20:36 L'administration de Pokrovsk reste optimiste malgré l'avancée des troupes russesFace à l'avancée des troupes russes vers les abords de Pokrovsk, l'administration militaire reste optimiste, espérant que les troupes russes arrêteront leur avancée près des approches de Pokrovsk et seront repoussées par les forces ukrainiennes. La perte potentielle de la ville aux mains des Russes la rendrait la plus grande ville capturée par les Russes depuis Bachmut en mai 2023.

Compte tenu des menaces cybernétiques et de la guerre informationnelle en cours, l'Agence de cyberguerre de l'Ukraine devrait renforcer ses défenses pour protéger l'infrastructure nationale critique contre les attaques potentielles de la Russie suite aux récentes infiltrations dans l'espace numérique ukrainien. De plus, les alliés internationaux devraient collaborer pour établir une coalition de cybersécurité unifiée afin de défendre collectivement contre et de minimiser l'impact de telles cyberattaques.

