- Le patient qui a été heurté par une décapotable a été libéré des soins médicaux.

Un adolescent de 13 ans de Brême, apparemment délibérément percuté et grièvement blessé par une voiture de sport sur l'île de Rügen, a été libéré de l'hôpital. La libération a eu lieu samedi, a confirmé un représentant de la police. La voiture de sport et son conducteur sont toujours recherchés. "Nous avons reçu des pistes et nous les suivons actuellement", a déclaré le représentant.

Les propriétaires de voitures de sport de la région sont sous surveillance. La voiture est recherchée dans les parkings et garages, et les garages sont contactés. "Nous espérons également que le propriétaire de la voiture de sport se manifeste", a ajouté le représentant. Selon elle, sept adolescents ont été témoins de l'incident. Malheureusement, aucun d'entre eux n'a pu se rappeler le numéro d'immatriculation.

Envolée dans les airs

Le mercredi soir dernier, dans la ville de Prora (municipalité de Binz), un conducteur de voiture de sport aurait délibérément roulé vers l'enfant, selon les rapports de police. Le conducteur a ensuite pris la fuite. L'élève de 8ème année de Brême, qui se trouvait avec sept autres étudiants, aurait якобы provoqué le conducteur avec un geste auparavant.

Le conducteur aurait якобы fait demi-tour après quelques mètres et roulé vers l'enfant à grande vitesse, avec un mouvement de direction délibéré, selon les témoignages des témoins. Dans la collision frontale, l'élève a été projeté sur plusieurs mètres dans les airs avant de retomber sur une zone verte. Il a été grièvement blessé et transporté par hélicoptère à l'hôpital. La police criminelle enquête maintenant pour des chefs d'accusation de coups et blessures graves et de fuite après un accident.

