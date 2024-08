- Le passionné d'Oasis, Schweitzer, a des attentes pour obtenir des billets de concert

Enthousiaste Alexander Schweitzer, un fan inconditionnel d'Oasis, attend avec impatience la prévente des billets pour leur concert de Britpop. "Je me suis inscrit sur la plateforme en ligne, je serai prêt samedi matin, croisant les doigts pour être l'un des chanceux qui pourra obtenir un billet", a déclaré le ministre-président de Rhénanie-Palatinat à "Rhein-Zeitung" à Coblence. "Live Forever" est son titre préféré, a-t-il confié.

Des rumeurs circulent selon lesquelles les frères Gallagher, Noel et Liam, prévoient de remonter sur scène ensemble l'année prochaine. Pour l'instant, Oasis a prévu 15 concerts au Royaume-Uni. On parle même d'une tournée plus importante, peut-être même en Amérique du Nord.

La nouvelle du retour d'Oasis intervient presque quinze ans après la rupture entre les frères Gallagher, et marque les 30 ans de la sortie de leur premier album "Definitely Maybe".

Alexander espère que d'autres fans d'Oasis pourront également obtenir des billets pour le concert de Britpop. La tournée nord-américaine prévue pourrait attirer un grand nombre d'autres amateurs de musique.

