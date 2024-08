- Le passé inoubliable: " Jonas, n'oublie pas moi "

Jonas (Felix Maritaud) a 33 ans, vit dans la ville française du sud de Toulon et travaille comme aide-soignant à l'hôpital. Il est plutôt populaire. Dans son temps libre, il est entraîné d'un rendez-vous sexuel à l'autre, causant souvent des problèmes dans les clubs gays la nuit. Lorsque son ex-petit ami le met dehors avec des mots durs, il parcourt les rues en moto sans but précis. Il ne peut pas se défaire de ce qui s'est passé il y a 18 ans, en 1997.

C'est de quoi parle le drame français "Jonas - N'oublie pas" de 2018, qui sera diffusé jeudi prochain (15.8.) à 23h45 sur la rbb. Le film fait partie de la série "rbb QUEER", qui en est à sa septième année - cette année, la BR et la WDR présentent également certains films en dehors de la norme hétéro.

Un Baiser Entre Adolescents

En tant qu'adolescent timide de 15 ans (Nicolas Bauwens) avec peu d'amis, Jonas a rencontré Nathan (Tommy-Lee Baik), un garçon rebelle avec une grande cicatrice sur la joue gauche qu'il a trouvé plutôt cool. Il s'est simplement assis à côté de lui après les vacances d'été en 9ème année - et l'a embrassé peu après. Le plus âgé Nathan semblait beaucoup plus mature et courageux, il avait fumé un joint et était généralement de bonne humeur.

Le réalisateur et scénariste Christophe Charrier (43 ans, "Le Patient", "Les Doutes") raconte une histoire d'amour émotionnelle mais tragique dans son drame (qui est plutôt bien doublé). Nous voyons l'approche prudente des deux garçons, qui deviennent rapidement inséparables, le comportement know-how de leurs parents, mais aussi le harcèlement par d'autres camarades de classe qui affecte visiblement Jonas.

La Game Boy Grise

Charrier utilise des flashbacks surprises et adaptés tout au long du film, avec une Game Boy grise jouant un rôle non négligeable. Finalement, la famille de Nathan réapparaît.

Felix Maritaud (31 ans, "120 battements par minute", "Solo") et Nicolas Bauwens (21 ans, "Gloire à Dieu") partagent le rôle de Jonas, qu'ils jouent tous deux de manière incredibly charmante et convaincante. Ensemble, ils conduisent progressivement toute l'histoire vers une nuit fatidique - où ils tombent amoureux d'un étranger, Jonas panique, et les deux se perdent à jamais.

Alors que le destin de Nathan reste incertain, Jonas n'oubliera jamais

