Le passager clandestin d'un avion est dans un état critique à Paris

Le pronostic vital de la personne est engagé et elle est soignée dans un hôpital proche, a précisé la source.

L'avion venait de la ville d'Oran, dans l'ouest de l'Algérie, à deux heures et demie de vol de Paris.

Les passagers clandestins qui se trouvent dans les timoneries et les soutes non pressurisées des avions peuvent être confrontés à des températures comprises entre moins 50 Celsius (moins 58 Fahrenheit) et moins 60 Celsius (moins 76 Fahrenheit), ainsi qu'à un manque d'oxygène.

En 2019, le corps d'un passager clandestin présumé est tombé à des centaines de mètres d'un avion survolant le sud-ouest de Londres et a atterri dans le jardin de la maison d'un homme, le manquant de peu alors qu'il prenait un bain de soleil.

En 2015, le corps d'un passager clandestin d'un vol British Airways reliant Johannesburg à Heathrow a atterri dans un magasin de Richmond, au sud-ouest de Londres. Un deuxième passager clandestin a survécu aux 10 heures de vol et a été retrouvé dans le train d'atterrissage de l'avion.

Source: edition.cnn.com