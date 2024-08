- Le pas vers le grand retour?

En juin, le service de messagerie autrefois populaire ICQ a officiellement mis fin à ses activités. Il y a des années, Skype était également l'un des services les plus populaires de son genre. Le verbe "skyping", signifiant passer un appel par internet via Skype, a même été inclus dans le Duden.

Cependant, sa popularité a diminué. Microsoft, qui possède le service depuis 2011, semble déterminé à booster à nouveau le nombre d'utilisateurs et a annoncé plusieurs nouvelles fonctionnalités. L'objectif est de "faire retomber les gens amoureux de Skype", a déclaré une source anonyme au portail "Windows Latest".

Plus de publicités sur Skype

Un employé de Microsoft a annoncé la sortie de la "version Skype Insider 8.125" et a discuté de ce sur quoi l'équipe travaille actuellement. Le plus grand changement : toutes les publicités seront supprimées de Skype. "Nous sommes ravis d'annoncer que Skype est maintenant sans publicité", indique le communiqué. La mise à jour supprimera toutes les publicités des canaux Skype et de l'ensemble de la plateforme, visant à offrir une "expérience utilisateur plus fluide, mieux organisée et plus agréable".

Selon "Windows Latest", des publicités étaient toujours affichées lorsque les utilisateurs ouvraient des articles MSN sur la plateforme, mais cela pourrait également être supprimé dans une future mise à jour.

D'autres nouvelles fonctionnalités incluent la simplification du processus de connexion sur iOS. Les utilisateurs seront automatiquement connectés s'ils sont déjà connectés sur leur appareil avec une autre application Microsoft. Microsoft se concentre également sur le contenu généré par l'IA dans l'application de bureau, permettant de créer des images générées par l'IA directement dans la fenêtre de chat avec des fonctionnalités supplémentaires.

Un certain nombre de corrections de bogues ont également été annoncées, notamment une correction d'un bogue qui empêchait les utilisateurs d'envoyer des fichiers lorsqu'ils étaient connectés à un réseau 5G.

