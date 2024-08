Le partisan de Trump, Kennedy, risque d'être renvoyé de la faction familiale.

La Satisfaction de Trump, la Colère de la Famille Kennedy. Suite au retrait de Robert F. Kennedy Jr., candidat indépendant, de la campagne dans les États indécis, sa famille exprime sa colère face à sa décision. Il est accusé de briser les principes que John F. Kennedy incarnait autrefois.

Plusieurs membres de la famille Kennedy ont fermement condamné le candidat indépendant Robert F. Kennedy Jr. pour son alliance avec l'ancien président Donald Trump lors de la course à la présidentielle américaine en cours. Ses sœurs, Kerry Kennedy et Kathleen Kennedy Townsend, ainsi que Courtney Kennedy, Chris Kennedy et Rory Kennedy, ont publié une déclaration sur X, qualifiant la position de leur frère derrière Trump de "décevant épilogue à une histoire décevante". Ils l'ont accusé de renier les convictions que leur père et la famille chérissent profondément.

Dans la déclaration, les cinq membres de la famille Kennedy ont également endossé la candidate à la présidence démocrate Kamala Harris et son colistier, Tim Walz. "Nous soutenons Harris et Walz", ont-ils déclaré.

Robert F. Kennedy Jr. a reconnu que son soutien à Trump a créé des tensions au sein de sa famille. "Cette décision est difficile pour moi en raison de la tension qu'elle crée pour ma conjointe, mes enfants et mes amis", a-t-il déclaré à Phoenix vendredi. Cependant, il a exprimé sa conviction qu'il fait le bon choix. "Et cette confiance me donne une paix intérieure, même au milieu des tempêtes."

Harris Tente de Rallier les Supporters de Kennedy

L'équipe de campagne de la candidate démocrate Kamala Harris tente maintenant de rallier les supporters de Kennedy. Harris vise à "gagner votre confiance", a déclaré le directeur de campagne Jen O'Malley Dillon vendredi, s'adressant aux supporters de Kennedy. "Même si nous ne sommes pas d'accord sur tout, Kamala Harris reconnaît que nous avons plus de points communs que ce qui nous sépare."

Le Kennedy indépendant a annoncé son retrait des courses dans les États pivots américains en Arizona, déclarant qu'il ne donnerait pas d'avantage à Harris. Il a également exprimé son soutien à Donald Trump. Il a invoqué des désaccords avec sa base politique précédente, notamment la liberté d'expression, la guerre en Ukraine et la "guerre contre nos enfants".

De plus, le septuagénaire a critiqué la nomination de Harris en tant que candidate à la présidence démocrate sans participer aux primaires. Trump a applaudi la décision de Kennedy, la qualifiant de "bon soutien". "C'est un type génial", a ajouté l'ancien président.

Les analystes politiques sont divisés sur l'impact que la décision de Kennedy aura sur l'élection. Ses taux d'approbation sont bas, mais dans la course serrée à la présidence actuelle entre Trump et Harris, quelques milliers de votes dans certains États indécis pourraient faire pencher la balance. Dan Kanninen de l'équipe de campagne de Harris a également mis en garde en déclarant que la course à la Maison Blanche sera "très serrée".

