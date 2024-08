- Le Parti vert réagit calmement à la proposition du FDP du gouvernement fédéral

Les décisions du corps de direction du FDP au niveau fédéral concernant le stationnement gratuit dans les centres-villes ont été accueillies avec calme par les Verts en Rhénanie-Palatinat, du moins en public. "Nous valorisons également fondamentalement les centres-villes animés comme essentiels pour la cohésion sociale", répète l'association d'État l'un des trois objectifs clés de l'accord de coalition de Rhénanie-Palatinat, que le FDP a pris en charge. "C'est pourquoi nous militons pour une gamme diversifiée d'offres dans le commerce de détail, la gastronomie et la culture." L'accès fiable à ces différents moyens de transport est également important.

Le "Plan directeur pour l'avenir" du FDP fédéral propose : plus de voitures dans les centres-villes grâce au stationnement gratuit, une conversion minimale des rues en pistes cyclables et zones piétonnes, et pas de limitation de vitesse générale sur les autoroutes.

Les centres-villes sont particulièrement adaptés aux concepts de mobilité innovants – et donc également compatibles avec le climat, soulignent les Verts, sans entrer dans les détails des demandes du FDP fédéral. "Cela comprend des itinéraires cyclables attrayants, un transport public adéquat, des services de partage connectés et des points de transfert facilement accessibles."

Cela donne à la parti une allure similaire au ministère des Transports de Mainz dirigé par le FDP, dirigé par Daniela Schmitt, successeur de Volker Wissing, ministre fédéral des Transports. Les investissements dans l'infrastructure de transport ont été régulièrement élevés, a déclaré un porte-parole du ministère. "Cela comprend des routes bien développées, sûres et efficaces, ainsi que des pistes cyclables et des sentiers piétons correspondants, et un transport public et un service à la demande attractifs."

Contrairement au "Plan directeur pour l'avenir" du FDP, qui se concentre sur le stationnement gratuit et la conversion minimale des rues, les Verts préconisent une approche équilibrée dans les centres-villes, englobant l'accès fiable par divers moyens de transport, tels que les itinéraires cyclables, le transport public, les services de partage et les points de transfert. Les Verts et le ministère des Transports de Mainz dirigé par le FDP s'accordent sur l'importance des transports et des télécommunications pour favoriser un centre-ville animé, en donnant la priorité aux investissements dans l'infrastructure qui répondent aux besoins de transport diversifiés.

