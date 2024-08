- Le Parti vert propose une loi sur la protection du climat pour MV

Les Verts du parlement régional de Schwerin ont présenté leur propre loi sur la protection du climat pour le Mecklembourg-Poméranie occidentale, mettant ainsi la pression sur le gouvernement régional rouge-rouge. "Le projet de loi annoncé pour la fin de 2023 n'a toujours pas été présenté", a déploré la cheffe de fraction des Verts, Constanze Oehlrich, lors de la présentation de leur propre projet, qui sera désormais largement discuté avec les associations d'experts avant d'être introduit au parlement régional en novembre. La politique d'opposition a accusé le SPD et la gauche d'un "retard irresponsable" des décisions et mesures importantes pour une protection efficace du climat.

Selon le député des Verts Hannes Damm, le projet de loi présenté par sa faction combine une protection efficace du climat avec la justice sociale et le succès économique. Son objectif est d'atteindre la neutralité climatique dans le nord-est d'ici 2035. Chaque municipalité recevra un gestionnaire de la protection du climat financé par l'État, les procédures d'approbation seront accélérées, l'économie aura une sécurité de planification, et les citoyens seront largement impliqués.

Cela comprend également une réforme rapide de la loi actuelle sur la participation des citoyens, inefficace. Les Verts proposent, entre autres, d'obliger les exploitants de parcs éoliens et solaires à payer 0,2 centimes par kilowattheure produit aux municipalités voisines et 0,1 centime supplémentaire aux résidents, afin d'atténuer les coûts de l'électricité domestique. Cependant, les propriétaires doivent également installer des panneaux solaires sur leurs toits et créer plus d'espaces verts. Cependant, les charges disproportionnées seront évitées conformément à une interdiction de surcharge ancrée dans la loi.

Les Verts estiment que les besoins d'investissement pour la protection du climat en MV uniquement de la main publique d'ici 2035 s'élèvent à environ 13,7 milliards d'euros. "Il n'y a pas de protection du climat qui coûte dix fois plus", a déclaré Damm.

La présentation de leurs ambitieux plans de protection du climat a transformé le parti en un point focal des discussions au parlement régional. Les initiatives proposées par le parti comprennent le financement de gestionnaires de la protection du climat dans chaque municipalité, qui vise à encourager l'utilisation des énergies renouvelables et à réduire les coûts de l'électricité domestique.

Lire aussi: