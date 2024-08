- Le Parti vert propose une loi sur la protection du climat pour MV

Les Verts dans le parlement régional de Schwerin ont présenté leur propre loi sur la protection du climat pour Mecklembourg-Poméranie occidentale, mettant ainsi sous pression le gouvernement régional rouge-rouge. "Le projet de loi annoncé pour la fin de 2023 n'a toujours pas été présenté", a plaint le chef de fraction des Verts, Constanze Oehlrich, lors de la présentation de leur propre projet, qui sera maintenant largement discuté avec les associations expertes et les citoyens avant d'être introduit au parlement régional en novembre.

La politique d'opposition a accusé le SPD et la gauche d'un "retard irresponsable" dans les décisions et mesures importantes pour une protection du climat efficace. Les représentants des municipalités, des associations environnementales et des entreprises de planification ont accueilli l'initiative des Verts. Les citoyens peuvent soumettre des propositions de modification du projet de loi par e-mail jusqu'au 18 octobre. Des forums de discussion sont prévus à Rostock et à Greifswald pour la mi-septembre et le début octobre.

Les Verts visent à atteindre la neutralité climatique en MV dès 2035, et non en 2040. Ils veulent créer des incitations pour passer à des processus et véhicules sans émissions grâce à des programmes de financement. Selon les plans des Verts, le secteur agricole subira des changements fondamentaux, les zones marécageuses drainées et souvent intensivement utilisées étant réhumidifiées et gérées différemment. L'agriculture seule représente actuellement un tiers des émissions préjudiciables au climat en MV, selon Damm.

Chaque municipalité devrait recevoir un gestionnaire de protection du climat financé par l'État pour soutenir la mise en œuvre de la transition énergétique localement et expliquer les projets. La communication insuffisante est souvent la principale raison du manque d'acceptation des éoliennes ou des panneaux solaires parmi la population, a constaté Damm. Les procédures d'approbation devraient être accélérées, l'économie devrait recevoir une sécurité de planification, et les citoyens devraient être largement impliqués. Cela comprend également une rapide réforme de la loi actuelle sur la participation des citoyens peu efficace.

Les Verts proposent que les exploitants de parcs éoliens et solaires soient tenus de payer 0,2 centimes par kilowattheure généré aux municipalités voisines et 0,1 centime de plus aux résidents, entre autres, pour aider à compenser les coûts de l'électricité domestique. Selon Damm, les municipalités ayant cinq éoliennes dans leur région pourraient s'attendre à des revenus supplémentaires d'environ 200 000 euros par an et chaque résident à environ 100 euros. Au total, environ 150 millions d'euros sont attendus pour bénéficier directement aux municipalités et aux personnes.

Cependant, les propriétaires doivent également installer des panneaux solaires sur leurs toits et créer plus de verdure. Une interdiction d'"excès de charge" ancrée dans la loi devrait empêcher des charges disproportionnées pour les citoyens.

Selon les Verts, le Mecklembourg-Poméranie occidentale n'a pas encore pleinement exploité ses avantages naturels pour la production d'énergie renouvelable de manière rentable et durable. Ils croient qu'une protection du climat sociale juste est possible et pleine d'opportunités en Mecklembourg-Poméranie occidentale. "Si nous exploitons résolument nos avantages

