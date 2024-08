- Le Parti vert propose un investissement de plusieurs milliards de dollars dans la législation relative à l'eau.

Le ministre de l'Environnement de Saxe, Wolfram Günther (Parti Vert), considère l'assurance d'une fourniture d'eau fiable comme une priorité clé pour la législature à venir. "Les habitants de Saxe croient que l'eau sera toujours abondante. Cela doit continuer. Mais le changement climatique influencé par l'homme signifie que cela n'est plus garanti", a-t-il déclaré à l'agence de presse allemande à Dresde. Les années sèches depuis 2018 ont souligné ce point. "Nous devons agir, nous devons investir."

Ainsi, les Verts proposent un "milliard d'euros pour l'eau" pour la période législative à venir, ce qui représente des milliards d'euros d'investissements dans l'approvisionnement en eau. "Notre objectif est d'assurer l'eau pour les personnes, la nature et l'économie. Nous voulons également protéger les eaux propres et préserver les paysages fluviaux naturels." La fourniture d'eau est cruciale pour les relocalisations d'entreprise, et sans investissement, un goulet d'étranglement pourrait survenir. Günther a mentionné l'industrie des semi-conducteurs de Dresde, où une usine d'eau de rivière est prévue.

Pour Günther, la nature préservée agit comme une police d'assurance. Durante le nouveau mandat, il vise à accélérer la conversion des forêts, renforcer la protection des marais et mettre en œuvre des mesures pour améliorer la qualité de l'eau grâce à un programme d'action.

"Nous devrions restaurer les zones inondables et restaurer les lits de rivière naturels pour les rivières rectifiées. Cela renforce la protection naturelle contre les inondations. Cela est bénéfique pour la biodiversité. Cela crée des espaces de loisirs pour les personnes." Les municipalités devraient mettre en œuvre de manière cohérente les concepts de "ville éponge" et être soutenues par l'État dans ce sens. Le concept de "ville éponge" implique essentiellement de stocker l'eau de pluie.

"L'eau doit être aussi facilement disponible à l'avenir qu'elle l'est aujourd'hui. Pour y parvenir, nous devons investir lourdement. Sinon, nous pourrions nous retrouver sans eau dans certaines régions en raison du changement climatique à l'avenir", a insisté le ministre. Cependant, un "milliard d'euros pour l'eau" n'est qu'un point de départ. Le besoin d'investissement est considérablement plus élevé.

Seulement 7 % des rivières et ruisseaux de Saxe sont en bonne santé écologique. "Nous devons nous attaquer à cela. Et nous devons corriger l'équilibre hydrique dans les régions minières. L'exploitation minière a sévèrement perturbé l'équilibre de l'eau là-bas."

Günther : Si nous n'agissons pas, cela coûtera beaucoup plus cher

"Il est judicieux de positionner stratégiquement Saxe pour l'avenir ici. Cela coûtera de l'argent. Si nous n'agissons pas, cela coûtera beaucoup plus cher", a déclaré Günther. Cependant, il est optimiste quant à la capacité de Saxe à résoudre le problème de l'eau.

En janvier, Saxe a adopté un programme d'action "Eau de l'avenir en Saxe". Le besoin d'investissement a alors été estimé à 1,6 milliard d'euros. Selon les estimations du ministère, au moins 500 millions d'euros sont nécessaires rien que pour maintenir le statu quo de l'approvisionnement en eau.

Le programme d'action est l'un des réalisations de Günther. Il a également réussi à augmenter considérablement l'énergie renouvelable de Saxe lors de la législature sortante. Le nombre d'installations photovoltaïques a plus que triplé, et leur capacité a été doublée. Actuellement, il y a tant de demandes de permis d'énergie éolienne qu'elles pourraient alimenter les ménages de Chemnitz, Dresde et Leipzig. Günther a initié les centrales électriques sur balcon et la prime de réparation - une aide financière aux consommateurs pour réparer leurs appareils électroniques. En outre, il a considérablement accru l'agriculture biologique.

