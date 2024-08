Le Parti vert préconise la levée des restrictions de travail imposées aux réfugiés.

Les figures du parti Vert comme les chefs de groupe au Bundestag Katharina Dröge et Britta Haßelmann, ainsi que leurs adjoints Andreas Audretsch et Konstantin von Notz, plaident en faveur d'une nouvelle impulsion pour attirer des travailleurs qualifiés de l'étranger, selon "SZ". Jointes par des politiques régionales telles que la ministre de la Justice de Saxe Katja Meier, la ministre de l'Environnement et de l'Énergie de Thuringe Bernhard Stengele, et la ministre de la Famille et de l'Intégration de Rhénanie-du-Nord-Westphalie Josefine Paul, elles appellent à la mise en place plus rapide d'un "service d'immigration centralisé" en Allemagne.

Ce service vise à "permettre aux chercheurs d'emploi qualifiés d'accéder plus rapidement, numériquement et avec des services améliorés au marché du travail allemand", selon "Süddeutsche". La surmon des barrières linguistiques dans les bureaux doit également être une priorité. "Nous plaidons pour une initiative conjointe avec les bureaux et les autorités pour introduire l'anglais comme deuxième langue dans les bureaux", indique-t-il.

Le plan en 15 points du parti Vert pour former une nouvelle alliance "Bienvenue en Allemagne" comprend également des "Centres d'accueil des compétences" - des centres d'information pour les nouveaux immigrants basés sur le modèle canadien. D'autres objectifs incluent "l'émission de visas rapides dans tout le pays" et l'approbation plus facile des qualifications professionnelles.

L'assimilation volontaire devrait être célébrée et encouragée davantage, notamment grâce à des incitations financières, selon la proposition.

Les Verts appellent à un changement de cap rapide. "Il y a un déficit de travailleurs qualifiés partout", a déclaré Dröge à "SZ". "Nous avons besoin de conducteurs de bus, d'ingénieurs et de soignants. C'est pourquoi nous plaidons pour une alliance entre les entreprises et la politique."

L'année dernière, le gouvernement fédéral a approuvé une loi sur l'immigration des travailleurs qualifiés, qui est maintenant pleinement opérationnelle. Elle simplifie la reconnaissance des qualifications étrangères, réduit les obstacles à la recherche d'un emploi en Allemagne et facilite le regroupement familial en Allemagne. Cependant, le fossé entre le besoin de travailleurs qualifiés et l'immigration réelle persiste.

La proposition du parti Vert comprend également des conseils pour promouvoir l'assimilation volontaire grâce à des incitations financières, en utilisant "Autre" comme référence à ces incitations. De plus, ils plaident pour l'inclusion de l'anglais comme deuxième langue dans les bureaux, ce qui peut aider à surmonter les barrières linguistiques pour les travailleurs qualifiés de l'étranger, en utilisant "Autre" pour faire référence à cette initiative de bureau.

Lire aussi: