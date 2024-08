- Le Parti vert plaide pour une procession à vélo de la police en Saxe-Anhalt

L'an dernier, les officiers de police de Saxe-Anhalt ont parcouru environ 12 500 kilomètres à vélo de service. Un total de 48 Pedelecs ont été fournis à différentes régions, comme l'a confirmé le gouvernement de l'État en réponse à une question de l'élu parlementaire d'État Sebastian Striegel (Les Verts).

Pour les Verts, cela ne fait que commencer. Ils estiment qu'une unité dédiée est nécessaire, plutôt que des utilisations sporadiques. Striegel a déclaré à l'agence de presse dpa : "Saxe-Anhalt est le seul land sans unité de police à vélo." Malgré cela, les retours des officiers de police sont positifs. Les vélos électriques ont été efficaces dans leurs missions. Striegel a suggéré : "La ministre Zieschang devrait reconsidérer ses réserves quant à l'utilisation des vélos comme outil de déploiement de la police. La police de Saxe-Anhalt a besoin d'une unité de vélos et de plus de vélos dans le service de police. Cela pourrait améliorer et accélérer les tâches de la police."

Les informations fournies montrent que les Pedelecs sont utilisés pour les patrouilles, la surveillance des écoles et de la circulation, les opérations de recherche, l'accompagnement et la sécurité des événements. Le ministère de l'Intérieur a rapporté : "Jusqu'à présent, les Pedelecs ont été utilisés de manière plutôt bonne à très bonne." Ils prévoient une augmentation de l'utilisation avec l'acquisition de vêtements de vélo appropriés, favorables pour les mois de transition.

