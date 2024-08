Le Parti vert a porté plainte contre Merz Zündelei.

Le chef de l'opposition Friedrich Merz a été critiqué par la responsable des affaires parlementaires du parti Vert, Irene Mihalic, pour sa manière d'aborder la question de la migration. Merz, qui représente la plus grande faction de l'opposition, est accusé de semer le chaos plutôt que d'assumer ses responsabilités. En utilisant des termes comme 'crise' et en appelant à un vote de défiance, Merz est perçu comme minant notre État de droit démocratique plutôt que de le protéger.

En proposant une stratégie commune avec le chancelier Olaf Scholz pour contrôler la migration irrégulière, Merz a clairement indiqué qu'il était prêt à aller de l'avant même sans les partenaires de coalition, les Verts et le FDP. Ce mouvement peut être interprété comme un appel à dissoudre la coalition.

Merz a également suggéré de déclarer une 'crise nationale' pour contourner les lois de l'UE et renvoyer les migrants qui sont entrés dans un autre pays de l'UE. Mihalic, cependant, estime que toutes les forces démocratiques doivent travailler ensemble, lutter contre le terrorisme islamique et assurer la sécurité à l'intérieur du pays. Elle soutient toute proposition constructive qui est en accord avec la constitution et les droits de l'homme. Cependant, elle souligne la nécessité d'un changement de ton dans le débat, sinon les menaces d'extrémistes envers notre État de droit démocratique pourraient profiter de la situation.

Trois personnes ont été tuées et huit autres blessées, dont quatre grièvement, lors d'un festival de ville à Solingen, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, vendredi soir. Le suspect présumé, un Syrien de 26 ans, est maintenant en détention, et le Bureau du procureur général enquête sur lui pour meurtre et appartenance à l'organisation terroriste, l'EI, qui a revendiqué l'attaque. Le suspect était censé être déporté en Bulgarie, mais cela ne s'est pas produit.

La responsable des affaires parlementaires du parti Vert, Irene Mihalic, ne partage pas l'avis de Merz et estime que toutes les forces démocratiques doivent collaborer pour aborder les problèmes et faire respecter la constitution. Au sein de la Commission, Mihalic plaide pour un changement de ton dans le débat sur la migration afin d'empêcher les extrémistes de profiter de la situation.

En réponse à la proposition de Merz de dissoudre la coalition, la Commission souligne l'importance de l'unité parmi les forces démocratiques pour faire face à des défis tels que le terrorisme islamique et la sécurité du pays.

