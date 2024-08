- Le Parti social-démocrate (SPD) propose la création d'une équipe spécialisée pour le secteur sidérurgique.

Le SPD ouest-allemand a proposé à la coalition gouvernementale de Rhénanie-du-Nord-Westphalie la création d'une "Force d'intervention pour l'acier en Rhénanie-du-Nord-Westphalie" transpartisane. Cette équipe proposée examinera notamment la possibilité d'une intervention gouvernementale dans la division acier de Thyssenkrupp. Cela est indiqué dans une résolution concernant la situation actuelle de Thyssenkrupp Steel, adoptée vendredi soir à Düsseldorf par l'exécutif de l'État.

Cette initiative est motivée par le débat en cours sur l'industrie de l'acier de Thyssenkrupp, la plus importante d'Allemagne, qui emploie environ 27 000 personnes, la plupart en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Suite à des mois de désaccords avec la direction de l'entreprise, plusieurs membres du conseil de surveillance et de la direction de la filiale acier ont démissionné jeudi.

La présidente de l'État du SPD, Sarah Philipp, a déclaré : "Le SPD se tient aux côtés des employés de Thyssenkrupp, en luttant pour l'avenir de leurs emplois, de l'entreprise et du secteur industriel en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Aujourd'hui, l'avenir de Thyssenkrupp n'a jamais semblé plus incertain."

Malgré une promesse d'investissement de deux milliards d'euros de la part des gouvernements fédéral et régional pour le développement d'une usine de production d'acier plus respectueuse de l'environnement, ils n'ont pas réussi à obtenir une plus grande influence sur les décisions de la direction, comme un siège au conseil de surveillance. "Cela aurait été pleinement justifié et indiscutablement nécessaire compte tenu du montant des fonds", indique la résolution.

Le SPD, en tant que parti de la coalition gouvernementale en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, a proposé la création d'une "Force d'intervention pour l'acier en Rhénanie-du-Nord-Westphalie" transpartisane pour examiner une intervention gouvernementale dans la division acier de Thyssenkrupp. La présidente de l'État du SPD, Sarah Philipp, a exprimé son soutien aux employés de Thyssenkrupp et au secteur industriel en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, déclarant que leur avenir n'a jamais semblé plus incertain.

Lire aussi: