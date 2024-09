Le Parti social-démocrate (SPD) est maintenant inférieur à dix pour cent, mais Klinghaecker reste fidèle à Scholz.

21:02 Kubicki: "L'autorité de la coalition arc-en-ciel est remise en question"Le vice-président du FDP, Wolfgang Kubicki, a critiqué la coalition fédérale à la suite des mauvais résultats des partis de la coalition arc-en-ciel dans les élections en Saxe et en Thuringe. "Le résultat des élections indique : l'autorité de la coalition arc-en-ciel est remise en question", a-t-il publié sur "X". Si une partie significative de l'électorat la rejette de cette manière, cela doit avoir des conséquences. Les gens semblent croire que "cette coalition nuit au pays". Le FDP n'a pas atteint le seuil de 5% dans les deux élections régionales et est actuellement crédité d'environ 1%.

20:41 Höcke ne parvient pas à obtenir un mandat direct en ThuringeLe district de Greiz II, où le chef de faction AfD, Björn Höcke, se présente, a été comptabilisé : Höcke ne parvient pas à obtenir la majorité des voix pour obtenir un siège direct au Parlement régional de Thuringe. Selon les informations de ntv, le parti assurera quand même le siège de Höcke au Parlement régional. Un autre député AfD renoncera à son siège au profit de Höcke.

20:37 Le Parti de gauche devrait conserver ses sièges en Saxe malgré un reversDans l'élection en Saxe, le parti de gauche devrait conserver ses sièges au Parlement régional Despite significant losses. Although it does not clear the 5% hurdle with second votes and is currently at 4.3% according to the current ZDF forecast, two Left direct candidates in Leipzig constituencies are leading with a comfortable margin over the competition. Two direct mandates would be enough to secure the Left party at least a few seats in the new state parliament. The two potential constituency winners could also secure the first places on the state list of their party, resulting in a seat. Cela signifierait que la coalition actuelle de CDU, SPD et Verts n'aurait pas la majorité - le ministre-président Kretschmer aurait besoin du BSW pour une majorité de gouvernement.

20:28 L'AfD progresse dans les élections en ThuringeSelon le dernier pronostic ZDF pour le résultat des élections en Thuringe, l'AfD peut encore améliorer son résultat. L'AfD atteint apparemment 33,4% des voix. La CDU est à 23,8%. Le SWB atteint 15,5%. Le parti de gauche est actuellement à 11,9%. Le SPD atteint 6,0% et les Verts atteignent 3,4% des voix. Le FDP ne dépasse pas 1,2%.

20:17 La CDU devance l'AfD de peu dans les élections en SaxeSelon la dernière projection sur ZDF, la CDU en Saxe ne mène maintenant que de 0,1% sur l'AfD. Les chrétiens-démocrates sont à 31,5%, tandis que l'AfD, classée comme extrémiste de droite par l'agence de renseignement intérieur, est à 31,4%. En Thuringe, l'AfD a allegedly dépassé la CDU dans les projections. Les Verts sont actuellement à 5,1% en Saxe et risquent de perdre leurs sièges au parlement. Le parti de gauche a une projection de 4,3%, à peine suffisant, et le SPD est en sécurité avec 7,6%.

19:56 L'entrée directe de Höcke au Parlement régional de Thuringe est en dangerL'entrée directe du chef de faction AfD, Björn Höcke, au Parlement régional de Thuringe est maintenant en danger dans l'élection en Thuringe. Avec 68 des 74 circonscriptions comptées, le candidat CDU Christian Tischner est en tête avec 42,3% des voix, devant Höcke, qui a 40,4%. Si Tischner remporte la majorité des voix dans la circonscription de Greiz II, Höcke ne décrochera pas de siège direct. Il devrait alors compter sur un siège au Parlement via la liste d'État, qu'il dirige. Cependant, si de nombreux candidats AfD réussissent en tant que candidats directs, personne n'y parviendra via la liste d'État.

19:50 Höcke sur le succès de l'AfD : "La politique des barrières a échoué"L'AfD entre au Parlement régional de Thuringe en tant que force la plus forte. "La politique des barrières a échoué", a déclaré le candidat

19:08 Wagenknecht Garder les Yeux sur une Coalition avec la CDU en Thuringe, Possiblement avec le SPDLa cheffe de BSW, Sahra Wagenknecht, vise une coalition avec la CDU en Thuringe, éventuellement avec le SPD. Elle a exprimé son espoir d'un gouvernement stable et majoritaire avec la CDU et peut-être le SPD lors d'une conversation avec ARD. Après cinq ans de gouvernement minoritaire, les gens aspirent à un gouvernement capable de traiter des problèmes tels que les importantes pénuries d'enseignants en Thuringe. Cependant, les gens désirent également un gouvernement régional qui exprime ses préoccupations en politique nationale, en défendant la paix, la diplomatie et en s'opposant au déploiement de missiles américains en Allemagne. Wagenknecht a confirmé qu'aucune coalition avec l'AfD n'était envisagée pour la Thuringe.

19:02 ZDF Prévoyait une Meilleure Performance de l'AfD en ThuringeL'estimation de ZDF pour le résultat des élections en Thuringe prévoit un résultat encore plus favorable pour l'AfD que prévu initially. Selon leur prévision, le parti d'extrême droite remporte 33,1% des voix dans le land. La CDU se situe à 24,3%, tandis que l'alliance de Sahra Wagenknecht parvient à obtenir 15% de zéro. Les actuels détenteurs de la présidence du ministre, La Gauche, subissent une perte de presque 8 points de pourcentage et se situent à 11,7%. Le SPD finit à 6,6%, tandis que les Verts reçoivent 4% des voix.

18:56 Goering-Eckardt S'exprime sur le Succès de l'AfD en AllemagneLes chefs du parti des Verts sont plus préoccupés par le succès de l'AfD en Thuringe que par les mauvais résultats de leur propre parti dans le land. Katrin Goering-Eckardt considère le succès du parti d'extrême droite comme un "stimulus" en Allemagne. Le chef de parti Omid Nouripour regrette l'échec de son parti, mais le considère comme "mineur", compte tenu de la position de l'AfD en tant que force la plus forte dans un parlement régional.

18:48 Kretschmer Optimiste sur la CDU en Saxe : "Une Raison de Fêter"Le ministre-président sortant de Saxe, Michael Kretschmer, considère la CDU comme une base solide pour la coalition gouvernementale. "Nous avons toutes les raisons de célébrer", a-t-il déclaré lors de la fête électorale de la CDU. "Nous avons eu cinq années difficiles", au cours desquelles les habitants de Saxe sont restés fidèles à la CDU et n'ont pas voté par protestation. Kretschmer a exprimé sa sympathie pour la déception des gens quant à l'état des choses à Berlin.

18:33 Weidel Prône la Participation au Gouvernement pour l'AfD en Thuringe et en SaxeLa présidente fédérale du parti AfD, Alice Weidel, plaide en faveur de la participation de son parti au gouvernement en Thuringe et en Saxe. "Dans des circonstances normales, en respectant les normes dans ce pays, le parti le plus fort, qui est l'AfD, devrait explorer cette possibilité", a déclaré Weidel lors d'une interview sur ARD, en référence à la Thuringe. "Le désir des électeurs de voir l'AfD participer au gouvernement est évident. Nous représentons 30% des électeurs dans les deux États fédéraux, et un gouvernement stable serait impossible sans nous".

18:30 Kühnert Reconnaît les Modestes Résultats du SPD aux Élections de Thuringe et de SaxeLe secrétaire général du SPD, Kevin Kühnert, a admis que les résultats du SPD aux élections de Thuringe et de Saxe n'étaient pas de nature à célébrer. "Ce n'est pas une nuit de victoire pour le SPD", a-t-il déclaré sur ARD. Malgré des années de défis, le parti a réussi à éviter d'être exclu des parlements régionaux. "Il y avait un risque sérieux d'être éliminé des parlements régionaux", a reconnu Kühnert. "Le combat est nécessaire, et nous sommes essentiels". Kühnert a souligné la nécessité de changement, y compris plus de transparence et d'écoute active des électeurs.

18:23 Höcke Qualifie le Résultat de Thuringe de "Victoire Historique"Le chef du groupe parlementaire AfD, Björn Höcke, a qualifié le résultat de Thuringe de "historique". L'AfD a acquis le statut de "parti populaire majeur" dans le land, et la "comportement du mur illogique" doit cesser, a argumenté Höcke sur MDR. Le changement dans l'État ne sera possible qu'avec la présence de l'AfD.

18:21 Chrupalla Célébre la Performance de l'AfD en Thuringe : "Tête-à-Tête avec la CDU"Le chef du parti AfD, Tino Chrupalla, a célébré l'exploit de son parti comme remarquable, marquant un tournant politique important dans les deux États fédéraux. L'AfD est prête à engager des discussions avec tous les partis, a confirmé Chrupalla sur ZDF. En Saxe, l'AfD est "tête-à-tête" avec la CDU, a précisé Chrupalla, mentionnant l'engagement de l'AfD à servir les intérêts de la Saxe.

18:17 Linnemann Écarte les Coalitions CDU-AfD en Thuringe et en SaxeLe secrétaire général de la CDU, Carsten Linnemann, a rejeté la possibilité de coalitions avec l'AfD en Thuringe ou en Saxe. "Nous sommes clairs à ce sujet", a-t-il déclaré sur ARD. La CDU formera maintenant des gouvernements à partir du centre du parlement, exprimant sa confiance dans son succès. Linnemann a caractérisé la CDU comme la dernière "parti populaire" debout et un "rempart", ajoutant que les "partis de feu tricolore" en avaient souffert.

18:13 Prédiction pour la Saxe : la CDU l'emporte de justesse, BSW à 12%, les Verts s'accrochentLa prédiction initiale pour le vote régional en Saxe montre la CDU en tête avec 31,5 % des voix comptées. Elle devance de peu l'AfD avec 30 %. Le BSW occupe la troisième place avec 12 %, tandis que le SPD conserve une présence dans la législature régionale avec 8,5 %. Les Verts s'accrochent à peine à 5,5 %, et la Gauche est éliminée avec 4 %. Le FDP ne parviendra pas à entrer dans le nouveau parlement.

18:06 Estimation pour la Thuringe : l'AfD devant la CDU, BSW à 16 %L'estimation initiale pour l'élection régionale en Thuringe indique un net avantage pour l'AfD avec 30,5 % des voix. Elle est suivie de près par la CDU avec 24,5 %, et la Gauche avec 12,5 %. Le SPD entrerait au parlement régional avec 7 %, et le BSW obtiendrait un siège dans la législature avec 16 %. Les Verts et le FDP ne parviendraient pas à franchir le seuil de 5 %.

18:00 L'AfD en tête en Thuringe, BSW à plus de 10 % en SaxeLes résultats préliminaires après l'élection régionale en Thuringe montrent l'AfD comme la force dominante, comme prévu. Le SPD parvient à franchir la barre des 5 %, tandis que les Verts et le FDP sont éliminés. En Saxe, le BSW atteint un score à deux chiffres pour la première fois. La CDU est à peine devant l'AfD, selon les projections. Selon les prévisions, la Gauche et le FDP ne seront pas représentés dans le parlement régional, tandis que les Verts subsisteront.

16:50 Possibilité que Höcke manque un siège au parlement régionalLe chef régional de l'AfD en Thuringe, Björn Höcke, pourrait ne pas obtenir de siège au parlement régional lors des prochaines élections. Ses collègues réussis au sein de son parti pourraient compromettre ses chances. De nombreux candidats de l'AfD dans les circonscriptions individuelles ont une chance de remporter un mandat direct. Cependant, Höcke affronte une forte concurrence de la part du candidat CDU Christian Tischner dans sa circonscription de Greiz II. Si Tischner l'emporte et que l'AfD dépasse le nombre de mandats directs qui lui reviennent grâce aux seconds votes, personne ne pourra entrer via la liste régionale, pas même en première place (que Höcke occupe). Dans ce scénario, l'AfD pourrait essayer de convaincre un candidat direct réussi de renoncer à son siège au parlement régional, permettant ainsi à Höcke de sécuriser son mandat.

16:24 L'AfD de Thuringe prévoit d'exclure les médias de sa fêteIl est prévu qu'il n'y aura pas de couverture médiatique de la fête électorale de l'AfD de Thuringe. Le parti, considéré comme extrémiste de droite par l'agence de renseignement intérieur, a tenté d'exclure plusieurs médias de l'événement. Après qu'un tribunal ait interdit cela, la partie régionale a exclu tout le corps de presse. Un porte-parole du parti a invoqué des problèmes d'organisation : il n'y avait pas assez d'espace au lieu de l'événement pour tous les médias accrédités.

16:18 Environ 25 % des électeurs ont voté par correspondance en SaxePour l'élection que le ministre-président de Saxe, Michael Kretschmer, a qualifiée de "déterminante" pour l'État, environ 25 % des électeurs ont déjà voté par correspondance. Le supervisor de l'élection de l'État prévoit que 24,6 % des électeurs voteront par correspondance. La participation aujourd'hui n'était que légèrement plus élevée qu'en 2019 à midi.

15:45 Höcke vote dans une Lada, Ramelow avec son épouseLe chef régional de l'AfD en Thuringe et candidat principal, Björn Höcke, a voté le matin. Il s'est rendu à son bureau de vote à Bornhagen, district d'Eichsfeld, dans une Lada Niva, un véhicule tout-terrain russe. Le ministre-président Bodo Ramelow a voté dans la capitale de l'État, Erfurt, accompagné de son épouse, Germana Alberti von Hofe. Ramelow est à la tête du gouvernement de l'État libre depuis 2014, dernièrement à la tête d'une coalition minoritaire.

15:35 Plus forte participation que lors de l'élection précédenteÀ 14 heures en Thuringe, 44,4 % des électeurs avaient voté. Cela représente une augmentation de plus de deux points par rapport à l'élection il y a cinq ans. Cela indique une forte participation, avec les votes par correspondance encore non comptabilisés, selon le commissaire à l'élection de l'État. En Saxe, la participation était de 35,4 % à midi, seulement slightly plus élevée qu'en 2019, mais le commissaire à l'élection prévoit plus de votes par correspondance qu'en 2019. Les bureaux de vote dans les deux États ferment à 18 heures.

15:05 Kretschmer espère que les partis de la coalition entreront au parlement régional

14:35 Principaux sujets de préoccupation pour les élections de Saxe et de ThuringeUn sondage important indique qu'environ un tiers des électeurs de Saxe et de Thuringe prévoient de voter pour l'AfD lors des élections du 1er septembre. Le sondage met en évidence les principaux problèmes et questions, la migration n'en étant qu'un.

14:00 Höcke évite la presse après avoir votéLe candidat principal de l'AfD en Thuringe, Björn Höcke, a voté à midi mais n'est pas resté au bureau de vote de Bornhagen ou n'a pas parlé à la presse. Ayant constamment perdu face au candidat de la CDU dans sa circonscription d'Eichsfeld, Höcke a changé pour la circonscription de Greiz, mais il fait face à une likely défaite contre la CDU là-bas également.

13:50 Participation électorale en Thuringe égale figure de midi 2019En Thuringe, la participation électorale est au niveau de la participation enregistrée lors de l'élection parlementaire précédente à midi. Selon le commissaire électoral de l'État, environ 32 % des électeurs ont déjà voté, les votes par correspondance n'étant pas encore pris en compte. À titre de comparaison, le taux de participation était de 31,2 % à cette heure en 2019. Par ailleurs, l'intérêt des électeurs pour cette élection régionale est plus élevé que lors des élections européennes et locales récentes, où le taux de participation était de 24,3 % à la même heure.

13:30 Attentes élevées pour une forte participation électorale en SaxeEn Saxe, les attentes sont élevées pour une forte participation électorale. À midi, environ 25,8 % des électeurs avaient déjà voté, selon l'Office statistique de l'État de Kamenz. En comparaison, le taux de participation était de 26,2 % à cette heure en 2019. Bien que les votes par correspondance n'aient pas encore été intégrés aux chiffres préliminaires, on prévoit que 24,6 % des électeurs participeront par vote par correspondance, soit une augmentation par rapport aux 16,9 % en 2019. L'élection s'est déroulée sans encombre, comme l'a confirmé la commission électorale de l'État.

13:08 von Lucke : Résultats électoraux pourraient défier la coalition de BerlinLes résultats des élections en Saxe et en Thuringe ne sont pas encore connus. Si le SPD ne parvient pas à obtenir de siège au parlement régional, le politologue Albrecht von Lucke considère cela comme "presque déjà un séisme" dans une interview à ntv. Il discute de l'élection et de ses éventuelles conséquences.

12:35 Police enquête sur menace à un bureau de vote à GeraSuite à un incident désagréable dans un bureau de vote à Gera, la police enquêtecurrently sur une menace. Il a été rapporté qu'un homme portant un t-shirt de l'AfD est entré dans le bureau de vote tôt le matin. Sur demande du responsable du bureau de vote, l'homme a enlevé son t-shirt, car la publicité pour les partis n'est pas autorisée à l'intérieur du bureau de vote. Après avoir quitté le bureau de vote, l'homme a menacé de revenir, exprimant son mécontentement quant à la manière dont il avait été traité. La police a pris sa déposition et lui a adressé un avertissement. Par ailleurs, la police d'Erfurt enquête actuellement sur d'éventuels dommages criminels causés par des graffitis tels que "Höcke est un nazi" à proximité de plusieurs bureaux de vote.

12:05 Correctiv met en garde contre la circulation de fausses informationsLe réseau de recherche Correctiv met en garde contre une allégation fallacieuse récurrente. Elle affirme que en signant le bulletin de vote, les électeurs peuvent se protéger contre la falsification des votes. Cependant, le bureau du commissaire fédéral a clarifié à Correctiv que les bulletins de vote ne doivent pas être signés par les électeurs, car cela compromet la confidentialité du vote et rend le bulletin de vote entier invalide.

11:35 Voigt souhaite "des relations majoritaires stables" en ThuringeLe candidat principal de la CDU en Thuringe, Mario Voigt, a également voté. Voigt espère que de nombreux Thuringiens exerceront leur droit de vote et détermineront ainsi l'avenir de leur région. Il souhaite également "des relations majoritaires stables" pour permettre à l'État de progresser à nouveau.

11:10 Sonneberg enregistre une augmentation des attaques d'extrême droiteSonneberg est désormais dirigé par un politique de l'AfD. Résultat, des individus engagés se sentent menacés et de nombreux ont quitté leur emploi. Le nombre d'attaques d'extrême droite a également augmenté de cinq fois en un an. Les experts attribuent cela aux actions de l'administrateur de district de l'AfD.

10:43 Kretschmer encourage à voter aux élections parlementaires de SaxeLe ministre-président de Saxe, Michael Kretschmer, considère l'élection parlementaire de Saxe aujourd'hui comme "probablement la plus importante élection en 34 ans". Il remercie ceux qui ont voté différemment par le passé mais ont maintenant choisi "la forte force civique" - l'Union saxonne. Cette compréhension, selon Kretschmer, leur permettra de former un gouvernement qui bénéficiera à l'État. Les derniers sondages indiquent une course serrée entre la CDU et l'AfD.

10:16 Ramelow : le nom de Wagenknecht n'est pas sur le bulletin de vote en ThuringeLe ministre-président de Thuringe, Bodo Ramelow, considère le jour de l'élection comme "un festival de la démocratie", même s'il craint de ne pas être réélu. Dans une interview à ntv, il explique pourquoi il n'a pas soutenu un gouvernement minoritaire et met en question la compétence du BSW.

09:55 "Sentiments dérangeants sur l'histoire" : un historien critique la date de l'électionL'historien Peter Oliver Loew critique vivement la date de l'élection pour les élections régionales en Saxe et en Thuringe, qui coïncide avec le 85e anniversaire de l'invasion allemande de la Pologne en 1939. Selon Loew, qui est le directeur de l'Institut germano-polonais, quiconque a trouvé une bonne idée de tenir des élections le 1er septembre avait "des sentiments dérangeants sur l'histoire". En regardant l'AfD, Loew a commenté : "Cela peut conduire à des associations plutôt fâcheuses si à Dresde et à Erfurt, un parti gagne également dont la relation avec l'époque nazie n'est pas tout à fait claire."

09:05 Kretschmer critique la "dernière minute" de la coalition du feu de signalisation avant les électionsC'est le jour des élections en Saxe, et la question est : le ministre-président Michael Kretschmer réussira-t-il à maintenir la série de victoires de la CDU dans l'État ? Dans une interview à ntv, il discute de son point de vue sur le débat sur les réfugiés, la coalition du feu de signalisation et la guerre en Ukraine.

08:46 Données électorales complètes pour la ThuringeLe jour du verdict est arrivé : Au cœur de l'Allemagne, il s'agit de savoir qui dirigera l'État et ses environ 2,1 millions d'habitants pour les cinq prochaines années. Le parti AfD, avec son candidat principal Björn Höcke, deviendra-t-il la force la plus puissante en Thuringe ?

08:24 Danger pour la démocratie avec l'AfDLes sondages suggèrent que l'AfD devrait renforcer considérablement sa position lors des élections à venir en Saxe et en Thuringe. Cela représente un danger pour les institutions démocratiques, selon un groupe de recherche. Malgré les apparences, l'État de droit n'est pas invincible.

08:00 Les bureaux de vote sont ouverts en Thuringe et en SaxeAujourd'hui, de nouveaux parlements régionaux sont élus en Thuringe et en Saxe. Dans les sondages, l'AfD est en tête en Thuringe. En Saxe, le CDU de Michael Kretschmer, le incumbent, et l'AfD sont en concurrence serrée. Les premières prévisions sont attendues à la fermeture des bureaux de vote à 18h. Les élections dans les deux États de l'Est de l'Allemagne sont également un test pour la coalition du trafic lumineux à Berlin.

Pour la présente coalition de Thuringe rouge-rouge-verte, dirigée par le ministre-président Bodo Ramelow (La Gauche), il n'y a pas de majorité dans les sondages. Un gouvernement composé de CDU, Sahra Wagenknecht (BSW) et du SPD est une possibilité après l'élection. En Saxe, il reste incertain si la coalition actuelle de CDU, SPD et Verts a encore une majorité. Kretschmer n'exclut pas la possibilité d'une alliance avec le BSW. La Gauche court le risque d'être exclue du parlement en Saxe. Le même risque plane pour les Verts et le FDP en Thuringe.

