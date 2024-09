Le Parti social-démocrate (SPD) de Woidke est sur le point de faire un bond en avant significatif, en se rapprochant de l'AfD.

En Brandebourg, à l'approche des élections régionales, la situation est incertaine. Woidke, le ministre-président, a menacé de démissionner si l'AfD gagnait. Cela semble influencer la situation. Selon un récent sondage, le SPD connaît une remontée significative.

Dix jours avant les élections régionales en Brandebourg, le SPD réduit l'écart, selon un sondage : avec 26 %, il est légèrement derrière l'AfD, qui est à 27 %. Ces informations proviennent du sondage "Brandenburg Trend" réalisé par Infratest dimap, commandé par ARD. Par rapport au sondage de la semaine précédente, le SPD, dirigé par le ministre-président Dietmar Woidke, a progressé de 3 points, tandis que la popularité de l'AfD reste stable.

Les élections régionales pour un nouveau parlement en Brandebourg sont prévues pour le 22 septembre. Pour ce sondage représentatif d'ARD, Infratest dimap a interrogé 1513 électeurs éligibles en Brandebourg du lundi au mercredi de cette semaine. Selon l'Office pour la protection de la Constitution du Brandebourg, l'association régionale de l'AfD est considérée comme un cas suspect d'extrémisme de droite.

L'AfD et le SPD semblent être les favoris, selon le nouveau sondage - tout comme il y a cinq ans. Le CDU, actuellement partenaire de coalition avec le SPD et les Verts, est maintenant à 16 %, avec une baisse de 2 points par rapport au sondage de la semaine précédente. L'Alliance pour le progrès et la démocratie (AfP), qui participe pour la première fois aux élections régionales du Brandebourg, est à 13 %, avec une baisse de 2 points par rapport à la semaine précédente.

Les Verts et les électeurs libres/BVB sont chacun à 4,5 %, et La Gauche est à 4 %. Selon le sondage, les trois partis ne franchiraient pas le seuil de 5 %. Cependant, il est possible d'entrer au parlement avec au moins un mandat direct, même si le seuil n'est pas atteint. Tandis que les électeurs libres/BVB ont gagné 1,5 point par rapport au sondage précédent, les Verts ont connu une légère baisse, et La Gauche est restée constante.

Selon 40 % des sondés, le SPD devrait diriger le prochain gouvernement régional. 25 % préfèrent le CDU, et 20 % préfèrent l'AfD. Le SPD est au pouvoir en Brandebourg depuis 1990 avec divers partenaires, actuellement avec le CDU et les Verts. Woidke a annoncé son retrait de la politique régionale si le SPD n'est pas en tête après l'élection. Il a également déclaré qu'il n'y aura pas d'apparitions de campagne du chancelier fédéral Olaf Scholz. Aux élections régionales en Thuringe et en Saxe le 1er septembre, l'AfD a obtenu plus de 30 % dans les deux États. En Thuringe, l'AfD est devenue la plus forte parti

