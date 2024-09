Le parti d'extrême droite AfD vise le gouvernement, la CDU s'engage dans des négociations avec d'autres partis.

Après les élections régionales récentes, notamment en Thuringe, la formation d'un gouvernement s'est avérée difficile. Dans l'émission ARD "Honest but Fair", les invités discutent des potentialités de coalitions. Malgré les difficultés de la CDU à obtenir des majorités, elle maintient une perspective différente.

La surprise est totale lorsque sont révélés les résultats des élections régionales en Saxe et surtout en Thuringe. Bien que les sondages aient prédit une victoire de l'AfD en Thuringe, le parti a largement dépassé les attentes. Cependant, il manque un partenaire de coalition.

Les invités de "Honest but Fair" discutent principalement des potentialités de coalitions en Thuringe. La CDU réclame le droit de former le gouvernement, mais rencontre des obstacles. Lors d'une conférence en 2018, le parti a décidé de ne pas former de coalition avec l'AfD ou la gauche. Pour un gouvernement stable, les Démocrates-chrétiens ne peuvent éviter l'un ou l'autre de ces partis. Cependant, ils souhaitent respecter leur décision d'incompatibilité.

Beatrix von Storch apparaît brièvement au début de l'émission "Honest but Fair". L'AfD s'oppose au "feuillage" de la CDU. Pour von Storch, dimanche a été un jour remarquable. "Nous avons connu une ascension météorique. Personne n'aurait prévu, cru ou souhaité cela", déclare la politicienne. Elle annonce ensuite : "Nous allons maintenant chercher la responsabilité gouvernementale. Nous voyons que cela est maintenant également très difficile sans nous." Sa déclaration est vraie car l'AfD détient plus d'un tiers des voix en Thuringe et peut ainsi empêcher une majorité des deux tiers, essentielle pour modifier la constitution de l'État.

Von Storch explique également : "La CDU fait campagne avec nos thèmes et souhaite maintenant former une coalition avec la gauche et le BSW à la fin. Cela ne peut pas bien se terminer, le peuple ne le veut pas. Ils ont envoyé un signal clair : ils désirent un changement en politique. Et il y a des majorités claires en Saxe et en Thuringe, et elles sont noires et bleues."

La coalition fragile

Initialement, de nombreux experts pensaient que la CDU abandonnerait son "feuillage" contre la gauche dimanche soir. Cependant, le lundi après-midi, le président de la CDU, Merz, a nié cela. En Thuringe, la seule option pour la CDU est une coalition avec le SPD et le BSW. Cependant, cela ne garantit pas une majorité. Moitié des parlementaires de l'État appartiendraient à cette coalition si elle se matérialisait un jour.

Le BSW présente un autre obstacle. Bien que son secrétaire général, Christian Leye, puisse imaginer son parti participant au gouvernement, il a une condition : le gouvernement de l'État devrait s'opposer à d'autres livraisons d'armes à l'Ukraine et au déploiement de missiles américains de moyenne et longue portée en Rhénanie-Palatinat. "Nous avons toujours maintenu que c'était un point central pour nous", déclare Leye dans "Honest but Fair". Leye ajoute également : "Deux tiers de la population rejettent le déploiement, probablement même plus à l'est ; 43 pour cent de la population rejettent les livraisons supplémentaires d'armes à l'Ukraine - probablement même plus à l'est."

Thorsten Frei, le premier responsable parlementaire de la faction de l'Union, rejette cette idée sans équivoque. La CDU ne permettra pas au BSW de dicter la politique étrangère et de sécurité depuis les coulisses, déclare-t-il. "Nous sommes le parti de l'intégration occidentale. Il est clair pour nous que ce déploiement d'armes américaines renforce la sécurité de l'Allemagne. Nous croyons également que ce que Putin fait en Ukraine n'est pas seulement une attaque contre un pays voisin plus petit, mais qu'il met en danger l'ordre de la paix et de la liberté en Europe dans son ensemble. Par conséquent, il est clair que nous ne changerons pas notre position en matière de politique étrangère et de sécurité et que nous ne la sacrifionscertainement pas sur l'autel des négociations de coalition au niveau de l'État."

"Qui dit que ça restera comme ça ?"

La journaliste de "Zeit", Jana Hensel, pense qu'inclure le parti de gauche, notamment Bodo Ramelow, dans la coalition serait la meilleure solution. "Je ne crois pas que l'on puisse expliquer aux gens de Thuringe pourquoi un homme qui est ministre-président et a des taux d'approbation personnels très supérieurs à tous les autres candidats ne devrait pas faire partie de cette coalition." Markus Feldenkirchen de "Der Spiegel" est d'accord et qualifie la résolution d'incompatibilité de "nonsense d'incompatibilité".

Cependant, Thorsten Frei la défend. Une multitude de facteurs fondamentaux ont conduit à la décision de ne pas former de coalition avec l'AfD ou la gauche. Par exemple, la gauche vise à introduire le socialisme. Mais Frei offre également de l'espoir : la décision a été prise par une conférence fédérale du parti et pourrait potentiellement être renversée par une autre. Cependant, Frei affirme que cela est inutile : "Aujourd'hui, c'est 44 à 44. Qui dit que ça restera comme ça ? Nous avons déjà eu des passages de la gauche au BSW auparavant."

Ni Frei ni Leye ne peuvent confirmer des passages planifiés, mais tout est possible. Et l'espoir reste éternel. Markus Feldenkirchen n'espère pas que le gouvernement minoritaire prévu de la CDU, du SPD et du BSW réussira. "Mon inquiétude est que le choix est : Herr Höcke deviendra-t-il ministre-président maintenant ou dans cinq ans, car cette construction pourrait potentiellement polariser encore plus. J'espère que non. J'espère que tout le monde l'a reconnu. Mais le danger est très grand."

Dans la discussion "Honest but Fair", le SPD est mentionné comme un partenaire potentiel de coalition pour la CDU en Thuringe, mais leur alliance ne garantit pas une majorité. Malgré la suggestion de Thorsten Frei d'un éventuel renversement de la décision d'incompatibilité de la CDU, les négociations sur la politique étrangère et de sécurité avec le BSW restent non négociables.

Lire aussi: