- Le parti d'extrême droite AfD propose d'exclure les demandeurs d'asile de la participation à des événements.

Le ALFA-DEM au Parlement régional de Brandebourg a proposé une mesure pour la réunion législative extraordinaire à venir, suite à l'incident tragique de Solingen. Cette proposition comprend, entre autres, une interdiction pour les demandeurs d'asile, les réfugiés reconnus et les réfugiés ukrainiens de participer à des événements publics.

"Solingen pourrait être n'importe où aujourd'hui ou demain", a déclaré la députée ALFA-DEM Lena Kotré à Potsdam. "Nous avons atteint un point où nous ne pouvons plus gérer la situation."

En plus des demandes de la séance du jeudi, l'ALFA-DEM plaide également pour la création de la police frontalière du Brandebourg. Les demandeurs d'asile qui effectuent des "voyages de vacances dans leur pays d'origine" devraient perdre leur statut protégé et être contraints de "rentrer définitivement dans leur pays d'origine". Les bâtiments publics ne devraient pas non plus afficher de drapeaux arc-en-ciel.

Le parti ALFA-DEM est dans une position minoritaire au Parlement régional de Brandebourg. Il est peu probable que les autres partis soutiennent cette résolution.

During a press conference, the ALFA-DEM's leading candidate for the September 22 state elections, Hans-Christoph Berndt, accused the CDU, SPD, Greens, FDP, and Left of promoting a "diversity policy," which he claimed was leading to a "loss of internal security" and the emergence of "hostile parallel societies" hostile to our nation.

Three people were killed and eight others, four seriously injured, on Friday night during a city festival in the North Rhine-Westphalian city of Solingen. The primary suspect, a 26-year-old Syrian, is currently in custody. The federal prosecutor's office is investigating him for suspected murder and membership in the terrorist organization IS, which claimed responsibility for the attack.

Despite the tragic crime in Solingen, the ALFA-DEM proposes stricter measures, such as prohibiting asylum seekers and refugees from attending public events. This escalation in response to the incident raises concerns about the potential impact on diversity and internal security.

