Le parti d'extrême droite AfD gagne en force, la CDU aspire au pouvoir, les partis de gauche font face à un revers

Au récent scrutin régional de Thuringe, l'Alternative pour l'Allemagne (AfD) s'est imposée comme la force dominante, comme prévu. L'Union chrétienne-démocrate d'Allemagne (CDU) a obtenu le deuxième plus grand nombre de voix, la plaçant dans une position potentielle pour former une coalition avec le Parti social-démocrate d'Allemagne (SPD) et l'Alliance '90/Les Verts (BSW). Malheureusement, à la fois les Verts et le Parti démocrate-libéral (FDP) n'ont pas réussi à obtenir de représentation dans le prochain Parlement régional de Thuringe.

Pour la première fois dans une élection régionale en Allemagne, l'AfD est apparue comme le parti le plus populaire. Avec le candidat principal Björn Höcke à sa tête, l'AfD a remporté 30,8 % des voix, selon les projections d'Infratest Dimap pour ARD. La CDU a suivi de près avec 24,5 %, tandis que le BSW n'était pas très loin derrière avec 15,8 %.

La coalition rouge-rouge-verte sortante a subi un revers important. La Gauche, dirigée par le ministre-président Bodo Ramelow, a connu une baisse significative de son soutien, étant prévue pour recevoir seulement 12,4 % - une perte de 18 points. Le SPD, quant à lui, devrait se débrouiller un peu mieux avec 7 % (-1,2). Malheureusement pour les Verts, ils n'ont pas atteint le seuil de 5 % requis pour être représentés, obtenant seulement 4 %. Le FDP n'a également pas réussi à obtenir un siège au Parlement régional, enregistrant seulement 1,2 %.

En conséquence, l'AfD est attendue pour revendiquer 30 sièges dans le futur Parlement régional, tandis que la CDU, le BSW, la Gauche et le SPD revendiqueront respectivement 24, 15, 12 et 7 sièges. Bien que l'AfD ne dispose peut-être pas du pouvoir de former un gouvernement en raison de l'exclusion de toute coalition avec le parti de Höcke par tous les autres partis, elle a le potentiel de créer une minorité de blocage. Cela permettrait à l'AfD de bloquer des amendements constitutionnels ou de freiner la nomination de juges à la cour constitutionnelle de l'État.

Des élections ont également eu lieu dans la Saxe voisine, où la CDU est projetée pour dépasser de justesse l'AfD.

Le chef de la CDU de Thuringe, Mario Voigt, interprète les prévisions comme un mandat impératif pour la CDU de gouverner. "C'est aussi une occasion pour un changement politique sous la direction de la CDU", a déclaré Voigt à Erfurt. Voigt a déclaré son intention d'initier des discussions avec le SPD en premier lieu.

Carsten Linnemann, secrétaire général fédéral de la CDU, s'est dit satisfait d'être le dernier parti populaire authentique en Allemagne. "Nous sommes le rempart", a déclaré Linnemann sur ARD, faisant référence à la montée de l'AfD en partie d'extrême droite et de l'alliance BSW. Linnemann a admis son malaise face à la force de l'AfD en Allemagne.

Alice Weidel, présidente fédérale de l'AfD, a salué les résultats des élections en Thuringe et en Saxe comme une victoire historique pour son parti. En réponse, elle a critiqué la coalition fédérale de SPD, Verts et FDP, déclarant : "C'est un requiem pour cette coalition". Weidel a soutenu que le SPD, les Verts et le FDP devraient reconsidérer leur capacité à continuer à gouverner.

La candidate principale du BSW, Katja Wolf, a décrit le résultat de son parti lors de l'élection régionale comme "historique". Avec le BSW entrant pour la première fois au Parlement régional d'Erfurt, Wolf a exprimé sa gratitude à tous ceux qui ont rendu cela possible. Les prévisions plaçaient le BSW en Thuringe à 14,5 % à 16 % sans précédent. Cela plaçait le BSW derrière l'AfD et la CDU à la troisième place. "J'ai la chair de poule en vivant ce moment", a déclaré Wolf.

Sahra Wagenknecht, fondatrice du BSW, a adressé ses supporters à Erfurt, proclamant leur réussite en fondant un parti en janvier et en obtenant plus de cinq pour cent dans une élection nationale la même année, suivi de l'entrée dans deux parlements régionaux avec des résultats à deux chiffres - quelque chose qui n'avait jamais été accompli dans l'histoire allemande - comme quelque chose dont tout le monde devrait être fier.

À la lumière des résultats des élections, l'Alternative pour l'Allemagne (AfD) est devenue une force incontournable dans la politique de Thuringe, potentiellement bloquant tout changement constitutionnel ou nomination judiciaire en raison de son potentiel de former une minorité de blocage. Au milieu de ces développements, Alice Weidel, présidente fédérale de l'AfD, a revendiqué cela comme une victoire historique pour son parti et a critiqué la coalition fédérale actuelle.

