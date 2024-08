- Le Parti démocratique libre (FDP) regrette les publicités électorales placées sur les sites commémoratifs.

Publicités du FDP près du mémorial des victimes de l'euthanasie à Brandenburg suscitent la controverse

Les matériaux publicitaires du FDP situés à proximité du mémorial rendant hommage aux victimes des meurtres par euthanasie à Brandenburg an der Havel ont suscité une vive désapprobation dans la région. Selon le mémorial, toute forme de publicité dans ses environs immédiats est considérée comme inappropriée. Ils ont contacté le FDP pour demander le retrait des matériaux publicitaires. Le "B.Z." avait déjà abordé ce sujet auparavant.

Des excuses pour la publicité

Le FDP a reconnu la présence de deux matériaux publicitaires. La section régionale a exprimé son étonnement quant à la raison pour laquelle ces matériaux publicitaires ont été placés près de l'arrêt de bus "Zum Nicolaiplatz", plus précisément devant le mémorial. Ils ont rapidement demandé le retrait des deux matériaux publicitaires, ce qui a été effectué d'ici lundi.

"Notre bureau régional a contacté le mémorial à plusieurs reprises depuis l'incident pour présenter nos excuses pour cette erreur", ont-ils déclaré. "Nous tenons à présenter nos excuses sincères aux proches des victimes au nom de la section locale. De tels incidents ne doivent pas se produire, et nous veillerons à sensibiliser nos sections locales à exercer plus de prudence quant au placement des matériaux publicitaires afin d'éviter de telles erreurs à l'avenir."

Plus de 9 000 personnes malades et handicapées tuées par les nazis

La Fondation des monuments de Brandenburg a établi le mémorial pour les victimes des meurtres par euthanasie à Brandenburg an der Havel en 2012, dans l'ancien bâtiment économique de la Vieille Prison. Sur ce site historique important, adjacent à l'ancien site de la chambre à gaz, une exposition permanente informe les visiteurs de la planification et de l'exécution des meurtres de plus de 9 000 personnes malades et handicapées en Allemagne nazie entre janvier et octobre 1940.

La controverse entourant les publicités du FDP près du mémorial des victimes de l'euthanasie à Brandenburg an der Havel a conduit à une demande de leur retrait, conformément à la politique du mémorial contre la publicité dans ses environs immédiats. Après avoir réalisé leur erreur, le FDP a présenté des excuses et ordonné le retrait des matériaux publicitaires, exprimant ses regrets et promettant d'exercer plus de prudence à l'avenir.

Compte tenu de l'histoire sensible du site, une élection au Landtag organisée dans la région devrait prendre en considération les implications morales et éthiques des activités de campagne près du mémorial, en veillant à respecter la mémoire des milliers de victimes qui ont perdu la vie pendant le programme d'euthanasie.

