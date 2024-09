Le parti démocrate du Sénat lance des dépenses de publicité télévisée substantielles au Texas et en Floride, alors que le paysage électoral devient de plus en plus difficile.

Le Comité sénatorial démocrate renforce son soutien financier aux candidats démocrates qui défient les sénateurs républicains Ted Cruz au Texas et Rick Scott en Floride. Ce financement supplémentaire devrait inclure des investissements supplémentaires dans la publicité télévisée, selon le comité.

Le président du DSCC, Gary Peters, a déclaré : "Les démocrates du Sénat élargissent la carte et passent à l'offensive. Nous avons préparé tout le cycle pour exploiter les positions fragiles des sénateurs Cruz et Scott dans leurs États, et nos efforts au Texas et en Floride prennent de l'ampleur."

Peters a ajouté : "Les démocrates ont de forts candidats menant des campagnes efficaces dans les deux États, et à mesure que nous intensifions nos attaques contre les sénateurs Cruz et Scott, nous renforcerons le cas contre eux."

Les démocrates font face à un paysage sénatorial difficile cette année. Huit des 10 sièges les plus susceptibles de changer de mains, selon la liste de CNN, sont détenus par des démocrates ou des indépendants alignés sur eux. Les républicains doivent soit gagner la Maison Blanche, soit remporter un siège supplémentaire pour obtenir la majorité au Sénat, à condition qu'ils remportent le West Virginia, où le sénateur Joe Manchin ne se représente pas.

Les démocrates défendent des sièges au Montana et en Ohio - des États que Trump a remportés confortablement deux fois - ainsi que cinq sièges dans des États swings que Trump a à peine remportés en 2020 et le Maryland bleu foncé, où les républicains ont investi lourdement pour soutenir l'ancien gouverneur Larry Hogan.

Même si de nombreux sénateurs démocrates ont mieux performé que le candidat en tête de liste, le parti ne peut se permettre de perdre des sièges sans en gagner lui-même, surtout quand un sénateur comme Jon Tester au Montana devrait dépasser la marge de Harris de plus de 10 points pour l'emporter. Tanto Inside Elections avec Nathan L. Gonzales que The Cook Political Report avec Amy Walter ont récemment décalé la course au Montana, qui était précédemment un siège à surveiller, vers les républicains.

La Floride et le Texas - souvent considérés comme des longueurs d'avance - sont maintenant au centre de l'attention du DSCC. Le comité a déjà investi 25 millions de dollars dans des programmes de contact avec les électeurs dans ces États. Il a également financé du personnel sur le terrain et des publicités numériques dans les deux États, qui ont critiqué les sénateurs républicains en place pour leur opposition au projet de loi bipartisan sur la sécurité des frontières cette année.

Toutefois, la nouvelle dépense en publicité télévisée indique une stratégie plus agressive contre Cruz et Scott, qui devrait susciter des commentaires positifs de la part des démocrates qui appellent à une offensive plus large. Cependant, ce mouvement pourrait également susciter des critiques au sein du parti pour avoir détourné des fonds vers des États coûteux alors que de nombreux sénateurs démocrates ont besoin de protection.

En ce qui concerne le Texas, qui est neuvième sur la liste de CNN des sièges sénatoriaux à basculer, les démocrates considèrent qu'il est une cible plus viable. Le républicain Colin Allred, ancien joueur de NFL, qui a remporté un siège de la Chambre des représentants dans la région de Dallas en 2018, se présente contre Cruz.

Cruz, une figure populaire de la gauche, a remporté un deuxième mandat en 2018 en battant de justesse le démocrate Beto O'Rourke. La campagne d'Allred a levé plus de fonds que le comité de campagne principal de Cruz pour la plupart du cycle en cours, bien que Cruz entre dans le trimestre de financement actuel avec une caisse de guerre plus importante.

Les démocrates ont investi plus de 49 millions de dollars dans la course sénatoriale au Texas cette année, principalement de la campagne d'Allred, tandis que les républicains ont dépensé Nearly 18 millions de dollars. À ce jour, les républicains ont réservé Nearly 19 millions de dollars pour l'avenir au Texas, dont une grande partie vient de la campagne de Cruz, par rapport à environ 2 millions de dollars des démocrates.

Une publicité récente d'Allred compare son parcours de capitaine de l'équipe de football de l'université Baylor aux politiques de Cruz, en affirmant que "Ted Cruz ne pense qu'à Ted Cruz". La campagne d'Allred a également attaqué Cruz sur les questions d'avortement, en l'accusant d'être derrière les restrictions de l'État.

Le dernier sondage au Texas répondant aux normes de reporting de CNN - de l'University of Texas Politics Project - montre Cruz en tête d'Allred 44% à 36% parmi les électeurs inscrits, ce qui représente un écart plus large pour le républicain que dans d'autres sondages estivaux.

Les démocrates n'ont pas remporté d'élection

L'avance de Trump en Floride a été plus serrée qu'au Texas, bien qu'en expansion - passant d'environ 1 point en 2016 à 3 points en 2020. Malheureusement, les Démocrates ont subi une défaite dans la course pour le siège sénatorial alternatif de Floride en 2022, perdant de manière écrasante de 16 points et 1/2. La candidate démocrate Val Demings a été battue par le sénateur républicain Marco Rubio.

David Wright de CNN a contribué à cet article.

Le investissement stratégique dans la publicité télévisée par le Comité sénatorial démocrate pour les campagnes a mis en évidence l'importance de la politique dans ces courses cruciales. L'engagement dans une stratégie plus agressive contre Cruz et Scott est censé résonner auprès des Démocrates qui prônent une offensive plus large dans ces États.

