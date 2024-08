Le Parti démocrate américain se dirige vers sa convention.

Tout semble bien se présenter pour Harris, tout est parfait et charmant ? Pas tout à fait, car le conflit en cours à Gaza entre Israël continue de susciter la controverse. À moins de trois mois de l'élection présidentielle, les Démocrates cherchent à renforcer leur élan et à se préparer pour la dernière ligne droite de la campagne. Kamala Harris sera officiellement acceptée comme candidate démocrate à la fin de la convention de son parti, qui commence à Chicago ce lundi et se termine jeudi. Les sondages montrent que Harris a un net avantage sur Donald Trump dans les sondages. Les groupes clés d'électeurs s'enthousiasment à l'idée d'élire la première femme président de l'histoire.

Cependant, même au début de leur alliance avec leur nouvelle candidate, il y a quelques obstacles. Le conflit à Gaza reste un sujet sensible, avec des critiques généralisées venant de la gauche. Bien que les manifestations universitaires aient cessé et que le retrait de Biden de la course ait soulagé quelque peu la tension pour le parti et le gouvernement, on s'attend à ce que des manifestations pro-palestiniennes gathering des dizaines de milliers de personnes se tiennent près de la zone de sécurité. C'est un sujet délicat qui pourrait potentiellement perturber l'événement, conçu pour montrer l'unité.

Les manifestations pourraient devenir bruyantes et agitées, certains craignant même qu'elles ne franchissent les murs de la salle de convention remplie de délégués et de la presse. Cependant, le conflit à Gaza n'est actuellement pas en tête des priorités des électeurs. Alors que la convention commence, les sondages suggèrent que la guerre à Gaza est moins importante pour les électeurs de moins de 40 ans, l'immigration, la croissance économique et l'égalité des revenus étant les principales préoccupations, selon le New York Times.

Les Démocrates cherchent à satisfaire à la fois les électeurs pro-israéliens et pro-palestiniens. Les États clés comme le Michigan, où plus de 100 000 Démocrates ont voté contre Biden lors des primaires en raison de la guerre à Gaza, sont essentiels. Le Michigan a une importante population arabe-américaine.

Dans quelle direction maintenant ?

Des affiches à Chicago mettent en avant une Kamala Harris stylisée avec le message audacieux : EN AVANT. Harris se positionne comme la candidate de l'avenir, avec Trump symbolisant le passé. "On ne revient pas en arrière !" est le slogan de ses meetings, reflétant le choix clair qu'elle veut présenter pour l'élection de novembre : pour ou contre. Les Démocrates les plus influents développeront ce thème à Chicago.

Lundi soir (tous les horaires sont en heure locale de Chicago, 7 heures en avance sur l'heure allemande), Joe Biden et sa femme Jill prononceront leurs discours. Biden est attendu pour reconnaître son mandat réussi de président démocrate et présenter Harris comme sa successeur. Hillary Clinton, candidate à la présidence en 2016, est également prévue pour parler.

Mardi soir , Barack Obama montera sur scène, accompagné du mari de Harris, Doug Emhoff. Michelle Obama est officieusement prévue pour apparaître.

Mercredi soir , le colistier de Harris, Tim Walz, acceptera officiellement sa nomination. Parmi ceux prévus pour parler avant lui, on trouve l'ancien président Bill Clinton.

, le colistier de Harris, Tim Walz, acceptera officiellement sa nomination. Parmi ceux prévus pour parler avant lui, on trouve l'ancien président Bill Clinton. Jeudi soir, Harris aura l'occasion de s'adresser aux électeurs indécis et de les convaincre de ses qualifications pour être présidente.

L'élection est encore à deux mois et demi de sa conclusion, Harris conservant un léger avantage mais surfant sur une vague de popularité qui pourrait retomber après la convention. Les attaques variées de Biden semblent pour l'instant manquer leur cible, mais cette tendance pourrait changer. La plupart des résultats des sondages sont dans la marge d'erreur, ce qui signifie que statistiquement, Harris et Trump sont au coude à coude.

Après la convention, la campagne de Harris pourrait se concentrer sur les questions de politique. Elle a laissé entendre cela vendredi en exposant ses stratégies pour réduire les prix à la consommation et ralentir l'inflation. Jusqu'à présent, Harris n'a pas accordé d'interview approfondie, malgré plus de trois semaines en tant que candidate désignée. Elle est prévue pour donner sa première interview lors de la dernière semaine d'août, une occasion que les Républicains sont probablement

