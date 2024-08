Le parti de soutien d'Obama allume l'exaltation comme ils approuvent Harris pour le succès!

"Je m'occupe de tout pour la Présidente Kamala Harris," a déclaré Barack Obama. "Et Kamala gère cette situation." Sa nouvelle devise "Elle gère ça !" a résonné dans la salle sous forme de cris enthousiastes, évoquant les souvenirs de l'ardeur qu'Obama avait un jour suscitée avec son slogan "Yes, we can !" (signifiant : "On s'en occupe !").

Michelle Obama a suscité l'enthousiasme parmi les plus de 4500 délégués avec son discours précédent. Harris est "plus que prête pour ce moment", a affirmé Michelle Obama, en désignant la candidate comme "ma fille". L'ancienne Première Dame a salué Harris comme "l'une des personnes les plus compétentes à avoir jamais brigué la présidence".

Michelle Obama a mêlé le langage de ses campagnes précédentes en citant le motto de son mari "Belief". "Il y a une aura puissante et pleine d'espoir", a-t-elle déclaré. "C'est la puissance contagieuse de la croyance".

Après Barack Obama, qui fut le premier président américain noir, Harris pourrait devenir la première femme et la première américaine noire à présider le pays. La fille d'une Jamaïcaine noire et d'une Indienne serait également la première chef d'État d'origine asiatique.

Les Démocrates ont officiellement confirmé la nomination de la candidate de 59 ans pour l'élection présidentielle de novembre par un vote cérémoniel lors du deuxième jour de la convention. Depuis que Harris avait déjà remporté la nomination électroniquement en août, le vote du parti avait principalement une valeur symbolique - et a été célébré comme une fête.

Un DJ a joué des chansons destinées à refléter les États et territoires dont les représentants présentaient les résultats de vote respectifs, par exemple "Sweet Home Alabama". Les délégués ont dansé. Lil Jon a également fait une brève apparition pendant le vote.

Cependant, Michelle et Barack Obama ont ensuite mis en garde leur parti, malgré l'enthousiasme de la campagne, il reste encore beaucoup de travail à faire. Harris est toujours critiquée par de nombreuses personnes dans le pays, qui répandent des "faussetés" à son sujet et refusent de voter pour une "femme".

Barack Obama a mis en garde : "Ne vous laissez pas tromper : ce sera une bataille". Malgré l'"énergie stupéfiante" générée récemment dans le parti, l'élection sera un "conflit serré dans une nation profondément divisée".

Les Obamas ont également lancé une série de critiques virulentes contre le candidat républicain à la présidence Trump. Michelle Obama a qualifié ses actions de diffusion de "fabrications laides, misogynes et racistes" au lieu d'idées et de solutions authentiques. Barack Obama a raillé les "surnoms juvéniles" que Trump donne à ses opposants, ses "théories du complot bizarres" et son "attachement inhabituel" aux tailles de foule de ses meetings de campagne.

Plus tôt, Doug Emhoff, le mari de Harris, avait également pris la parole lors de la convention. Dans son discours émouvant, il a partagé, par exemple, "J'aime ce rire !" - une réponse subtile à Trump, qui avait décrit le rire bruyant de Harris comme celui d'une "folle". Sa femme incarne "à la fois l'énergie joyeuse et la résilience" dans ce rôle, a déclaré Emhoff. L'ancien avocat est le premier "Second Gentleman" des États-Unis en tant que mari de la première femme à la vice-présidence - et pourrait devenir le premier "Premier Gentleman".

Harris était absente de la convention du parti mardi, mais elle s'est adressée aux délégués via une diffusion en direct depuis Milwaukee, Wisconsin, où elle tenait un meeting avec son candidat à la vice-présidence, Tim Walz. Le lundi, elle a rendu hommage au président Joe Biden, qui avait annoncé sa décision de ne pas se représenter en juillet.

Le président de 81 ans n'a pas participé davantage à la convention après son discours bien accueilli lundi et profite maintenant de ses vacances en Californie. Harris acceptera officiellement sa nomination pour l'élection du 5 novembre jeudi, mettant ainsi fin à la convention avec un discours.

